Ідеальне какао: як приготувати найкращий напій для насолоди осінніми вечорами
16 жовтня 2022 , 19:04Читать новость на русском
Джерело:Ania Starmach
Кожен з нас цінує какао не лише за чудовий смак, а й за атмосферу затишку та щастя, яку здатен створити лише ковток цього напою. Як приготувати какао, який точно покращить настрій – читайте у матеріалі.
Чашка гарячого какао здатна додати яскравих барв у будь-яку мить нашого життя. На перший погляд, приготувати напій нескладно, але найкращий результат потребує особливого підходу.
Читайте також Смачний делікатес за доступною ціною: готуємо фаршировані гомілки з грибами
Рецепт ідеального какао
Час: 15 хвилин
Порцій: 2
Напій для найкращих моментів / Фото Ania Starmach
Інгредієнти:
- 400 мілілітрів молока;
- 2 столові ложки меду;
- 3 столові ложки цукру;
- 4 столові ложки гіркого какао;
- 6 шматочків улюбленого шоколаду.
Приготування:
- Нагріваємо молоко, додаємо цукор.
- Частину молока відливаємо в окрему чашку, змішуємо з какао та повертаємо суміш у каструлю.
- Доводимо напій до кипіння, постійно помішуючи.
- Розливаємо какао по чашках, додаємо мед та прикрашаємо тертим шоколадом.
Смачного!