Варений чи сирий: який буряк додати в борщ, щоб він вийшов насиченим

Борщ – це не лише страва, але й частка сімейних традицій та культурний символ. Існує понад сім десятків складених і описаних рецептів червоного борщу. Дехто радить буряк варити, інші ж стверджують, що це зіпсує страву.

Додавання буряка в борщ – це не лише питання смаку, але й текстури та кольору. Додавання сирого чи вареного буряка завжди було предметом суперечок. 24 Канал розібрав поради щодо того, який буряк найкраще додавати до борщу.

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Варений буряк

Варений буряк надає борщу глибший червоний колір і насиченість. Він має більш ніжну та м'яку текстуру, що додає різноманіття до структури борщу. Проте має менш виражений смак порівняно з сирим, але водночас він додає солодкість та ніжність до страви. Кулінари рекомендують варити буряк для борщу не більше 10 – 15 хвилин.

Сирий буряк

Такий має більш яскравий та виражений смак, який додає борщу свіжості. Якщо ви шануєте хрустку текстуру, то сирий буряк стане також відмінним вибором.

Ще один варіант

Для тих, хто не хоче додавати у борщ варений чи сирий буряк, існує третій варіант – запекти його у духовці. Для цього слід буряк ретельно вимити та запекти до готовності в духовці при температурі 180°С, охолодити, почистити та нашинкувати тонкою соломкою.

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