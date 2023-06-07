Ви захочете ще і ще – рецепт кабачкового рулету

7 червня 2023, 16:13
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Джерело:

Валерія Деменчук

На ринку вже можна обрати кабачки, а це означає – смачному рулету бути! Начинку можна обирати будь-яку, але найсмачніше з помідором та плавленим сиром.

Неймовірно смачний кабачковий рулет підійде як до буденного столу: на закуску чи до гарніру, так і до святкового. Красиво наріжте його скибками та подавайте.

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Рецепт кабачкового рулету

  • Час: 2 години
  • Порції: 6 – 8
Інгредієнти:
 – 3 курячих яйця;
 – 2 кабачки;
 – 2 столових ложки сметани;
 – 4 столові ложки борошна;
 – сіль;
 – чорний мелений перець;
 – 1/3 чайної ложки соди.
Для начинки:
 – 2 плавлених сирочки;
 – 2 столові ложки сметани;
 – 2 столові ложки майонезу;
 – 3 зубчики часнику;
 – 4 – 5 великих печериці;
 – 2 помідори;
 – кріп;
 – сіль.

Приготування:

  • Плавлений сир завчасно кладемо у морозилку, щоб було краще натирати.
  • Кабачки натираємо на крупній тертці, солимо, перемішуємо і залишаємо на 15 хвилин.
  • Духовку розігріваємо до 200 градусів.
  • Окремо збиваємо вінчиком яйця зі сметаною, додаємо кабачок (попередньо максимально віджати від зайвої вологи), борошно та соду і ретельно перемішуємо.
  • Деко застеляємо пергаментом, змащуємо краплею олії, виливаємо тісто та рівномірно розподіляємо по пергаменту. Випікаємо 25 – 30 хвилин до румʼяної скоринки.
  • Одразу як виймаєте з духовки, перекладайте пергамент з готовим тістом на стільницю або дощечки.
  • Поки тісто охолоджується готуємо намазку:
  • Сирки натираємо на дрібній тертці, додаємо сметану, майонез, часник вичавлюємо через прес, солимо і перемішуємо.
  • Печериці злегка підсмажуємо, помідори нарізаємо як вам зручно. Кріп дрібно нарізаємо.
  • Намазку розподіляємо на повністю холодний рулет, викладаємо зверху помідори, печериці, кріп. І за допомогою пергаменту обережно скручуємо рулет.
  • Відправляємо в холодильник на 1 – 2 години.

Смачного!

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Автор: Богданна Рибак