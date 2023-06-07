Ви захочете ще і ще – рецепт кабачкового рулету
7 червня 2023, 16:13Читать новость на русском
Джерело:Валерія Деменчук
На ринку вже можна обрати кабачки, а це означає – смачному рулету бути! Начинку можна обирати будь-яку, але найсмачніше з помідором та плавленим сиром.
Неймовірно смачний кабачковий рулет підійде як до буденного столу: на закуску чи до гарніру, так і до святкового. Красиво наріжте його скибками та подавайте.
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Рецепт кабачкового рулету
- Час: 2 години
- Порції: 6 – 8
– 3 курячих яйця;
– 2 кабачки;
– 2 столових ложки сметани;
– 4 столові ложки борошна;
– сіль;
– чорний мелений перець;
– 1/3 чайної ложки соди.
Для начинки:
– 2 плавлених сирочки;
– 2 столові ложки сметани;
– 2 столові ложки майонезу;
– 3 зубчики часнику;
– 4 – 5 великих печериці;
– 2 помідори;
– кріп;
– сіль.
Приготування:
- Плавлений сир завчасно кладемо у морозилку, щоб було краще натирати.
- Кабачки натираємо на крупній тертці, солимо, перемішуємо і залишаємо на 15 хвилин.
- Духовку розігріваємо до 200 градусів.
- Окремо збиваємо вінчиком яйця зі сметаною, додаємо кабачок (попередньо максимально віджати від зайвої вологи), борошно та соду і ретельно перемішуємо.
- Деко застеляємо пергаментом, змащуємо краплею олії, виливаємо тісто та рівномірно розподіляємо по пергаменту. Випікаємо 25 – 30 хвилин до румʼяної скоринки.
- Одразу як виймаєте з духовки, перекладайте пергамент з готовим тістом на стільницю або дощечки.
- Поки тісто охолоджується готуємо намазку:
- Сирки натираємо на дрібній тертці, додаємо сметану, майонез, часник вичавлюємо через прес, солимо і перемішуємо.
- Печериці злегка підсмажуємо, помідори нарізаємо як вам зручно. Кріп дрібно нарізаємо.
- Намазку розподіляємо на повністю холодний рулет, викладаємо зверху помідори, печериці, кріп. І за допомогою пергаменту обережно скручуємо рулет.
- Відправляємо в холодильник на 1 – 2 години.
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