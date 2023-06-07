Ви захочете ще і ще – рецепт кабачкового рулету

На ринку вже можна обрати кабачки, а це означає – смачному рулету бути! Начинку можна обирати будь-яку, але найсмачніше з помідором та плавленим сиром.

Неймовірно смачний кабачковий рулет підійде як до буденного столу: на закуску чи до гарніру, так і до святкового. Красиво наріжте його скибками та подавайте.

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Рецепт кабачкового рулету

Час: 2 години

2 години Порції: 6 – 8

– 3 курячих яйця;– 2 кабачки;– 2 столових ложки сметани;– 4 столові ложки борошна;– сіль;– чорний мелений перець;– 1/3 чайної ложки соди.– 2 плавлених сирочки;– 2 столові ложки сметани;– 2 столові ложки майонезу;– 3 зубчики часнику;– 4 – 5 великих печериці;– 2 помідори;– кріп;– сіль.

Приготування:

Плавлений сир завчасно кладемо у морозилку, щоб було краще натирати.

Кабачки натираємо на крупній тертці, солимо, перемішуємо і залишаємо на 15 хвилин.

Духовку розігріваємо до 200 градусів.

Окремо збиваємо вінчиком яйця зі сметаною, додаємо кабачок (попередньо максимально віджати від зайвої вологи), борошно та соду і ретельно перемішуємо.

Деко застеляємо пергаментом, змащуємо краплею олії, виливаємо тісто та рівномірно розподіляємо по пергаменту. Випікаємо 25 – 30 хвилин до румʼяної скоринки.

Одразу як виймаєте з духовки, перекладайте пергамент з готовим тістом на стільницю або дощечки.

Поки тісто охолоджується готуємо намазку:

Сирки натираємо на дрібній тертці, додаємо сметану, майонез, часник вичавлюємо через прес, солимо і перемішуємо.

Печериці злегка підсмажуємо, помідори нарізаємо як вам зручно. Кріп дрібно нарізаємо.

Намазку розподіляємо на повністю холодний рулет, викладаємо зверху помідори, печериці, кріп. І за допомогою пергаменту обережно скручуємо рулет.

Відправляємо в холодильник на 1 – 2 години.

Смачного!

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