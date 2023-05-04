Українська картопля на французький лад – готуємо гратен в духовці
4 травня 2023, 11:06Читать новость на русском
Джерело:Алекс Міль
Скільки страв ви знаєте з картоплі? Мабуть, з двадцять точно. Якщо у цьому списку не було гратен – обов'язково спробуйте приготувати за цим рецептом.
Французька кухня багата на ситні та жирні страви, які не тільки смачні, а й надзвичайно вишукано дивляться на тарілці. Одна з них – картопляний гратен запечений у вершках з чебрецем.
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Така страва відмінно підійде як до святкового столу, так і буденного. Смачним доповненням до гратена буде запечена курочка, яловичі котлети чи свинячі реберця.
Рецепт картопляного гратена
- Час: 65 хвилин
- Порції: 6
Приготування:
- Нарізаємо картоплю тонкими смужками. Викладаємо її в форму для запікання, але не прикладаємо надто щільно одна до одної, бо можуть не пропектись.
- Тепер робимо соус. Вливаємо в сковорідку олію. Вкидаємо нарізану цибулю і часник, і обсмажуємо 3 хвилини.
- Додаємо масло, розтоплюємо. Додаємо борошно, і гарно все перемішуємо.
- Вливаємо повільно молоко, все гарно вимішуючи. Додаємо спеції: сіль, перець, тим'ян.
- Доливаємо вершки, помішуючи готуємо, доводячи до загустіння.
- Заливаємо картоплю соусом, стараємось, щоб затекло між усі шматочки. Зверху солимо, присипаємо тертим сиром і відправляємо в духовку на 55 хвилин при 180 градусах.
Смачного!