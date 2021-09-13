Як приготувати картоплю "Айдахо": смачний рецепт на кожен день

Якщо ви обожнюєте гарніри з картоплі як ми, вам необхідно приготувати її за цим рецептом. Картопля "Айдахо" виходить неймовірно ніжною всередині та хрумкою ззовні.

Картопля "Айдахо" популярний гарнір у всьому світі. Попри своє американське походження та оригінальну назву, її також знають картоплею по-селянськи.

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Картоплю "Айдахо" зазвичай подають до смаженого м'яса.

Рецепт картоплі "Айдахо"

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 4

– 10 шт. картоплі;– 250 мл оливкової олії;– 1 пучок кропу;– 1 пучок петрушки;– 3 зубчики часнику;– 1 ч. л. табаско;– сіль на ваш смак.

Приготування:

Ретельно почистіть та помийте картоплю. Розріжте її на вісім частин та відправте в холодну підсолену воду.



Приготування картоплі / Фото Їжа

Доведіть картоплю до кипіння та варіть протягом 2 – 3 хвилин.

Злийте воду з картоплі та залишіть її охолоджуватися.



Приготування картоплі / Фото Їжа

Змішайте в окремій мисці оливкову олію, дрібно нарізану зелень петрушки та кропу й додайте вичавлений через прес часник. Перемішайте.



Приготування картоплі / Фото Їжа

Викладіть картоплю на деко вкрите пергаментом попередньо вмокнувши у соус.

Випікайте картоплю "Айдахо" у розігрітій до 200 градусів духовці протягом 15 – 20 хвилин.



Приготування картоплі / Фото Їжа