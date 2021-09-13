Як приготувати картоплю "Айдахо": смачний рецепт на кожен день

13 вересня 2021 , 23:32
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Джерело:

Їжа

Якщо ви обожнюєте гарніри з картоплі як ми, вам необхідно приготувати її за цим рецептом. Картопля "Айдахо" виходить неймовірно ніжною всередині та хрумкою ззовні.

Картопля "Айдахо" популярний гарнір у всьому світі. Попри своє американське походження та оригінальну назву, її також знають картоплею по-селянськи.

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Картоплю "Айдахо" зазвичай подають до смаженого м'яса.

Рецепт картоплі "Айдахо"

  • Час: 60 хвилин
  • Порції: 4
Інгредієнти:
 – 10 шт. картоплі;
 – 250 мл оливкової олії;
 – 1 пучок кропу;
 – 1 пучок петрушки;
 – 3 зубчики часнику;
 – 1 ч. л. табаско;
 – сіль на ваш смак.

Приготування:

  1. Ретельно почистіть та помийте картоплю. Розріжте її на вісім частин та відправте в холодну підсолену воду.


Приготування картоплі / Фото Їжа

  1. Доведіть картоплю до кипіння та варіть протягом 2 – 3 хвилин.
  1. Злийте воду з картоплі та залишіть її охолоджуватися.


Приготування картоплі / Фото Їжа

  1. Змішайте в окремій мисці оливкову олію, дрібно нарізану зелень петрушки та кропу й додайте вичавлений через прес часник. Перемішайте.


Приготування картоплі / Фото Їжа

  1. Викладіть картоплю на деко вкрите пергаментом попередньо вмокнувши у соус.
  1. Випікайте картоплю "Айдахо" у розігрітій до 200 градусів духовці протягом 15 – 20 хвилин.


Приготування картоплі / Фото Їжа

  1. Гарнір готовий. Смачного!
Автор: Богданна Рибак