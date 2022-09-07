Без зайвого жиру: готуємо картоплю фрі в духовці
7 вересня 2022 , 10:28Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Смачні домашні рецепти
Безумовно, як діти, так і дорослі, обожнюють картоплю фрі, але оскільки її готують в тонні олії, користі від неї мало. Щоб мінімізувати використання олії – приготуйте її в духовці.
Картопля фрі, або як її називають ще – французька картопля, відмінний варіант швидкого гарніру. Зазвичай її готують у фритюрі, але щоб зменшити калорійність страви – спробуйте використати духовку.
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Картопля фрі в духовці за 20 хвилин – це справжня знахідка. Її можна подавати до м'яса чи риби, або овочевого салату. Спробуйте також її з курячими наґетсами та улюбленим соусом.
Рецепт картоплі фрі в духовці
- Час: 20 хвилин
- Порції: 2 – 4
– 5 – 6 середніх картоплин;
– 2 столові ложки олії;
– дрібка солі;
– мелена паприка;
– сухий розмарин (за бажанням).
Приготування:
- Розігрійте духовку до 220 градусів в режимі "конвекція". Підготуйте деко: вкрийте його шаром пергаменту для випікання.
- Почистіть та помийте картоплю. Наріжте її грубими скибками, а далі кожну з них брусочками. Промийте водою та просушіть на шарі паперового рушника.
- Перекладіть все в миску або пакет, влийте олію, спеції та перемішайте.
- Викладіть картоплю на деко та відправте запікатися на 15 хвилин.
- Готову картоплю перекладіть на тарілку, за бажанням посоліть. Подавайте з курячими наґетсами, або рибними паличками. Також така картопля чудово підійде до бургерів чи кебабу.
Смачного!