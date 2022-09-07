Без зайвого жиру: готуємо картоплю фрі в духовці

Безумовно, як діти, так і дорослі, обожнюють картоплю фрі, але оскільки її готують в тонні олії, користі від неї мало. Щоб мінімізувати використання олії – приготуйте її в духовці.

Картопля фрі, або як її називають ще – французька картопля, відмінний варіант швидкого гарніру. Зазвичай її готують у фритюрі, але щоб зменшити калорійність страви – спробуйте використати духовку.

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Картопля фрі в духовці за 20 хвилин – це справжня знахідка. Її можна подавати до м'яса чи риби, або овочевого салату. Спробуйте також її з курячими наґетсами та улюбленим соусом.

Рецепт картоплі фрі в духовці

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порції: 2 – 4

– 5 – 6 середніх картоплин;– 2 столові ложки олії;– дрібка солі;– мелена паприка;– сухий розмарин (за бажанням).

Приготування:

Розігрійте духовку до 220 градусів в режимі "конвекція". Підготуйте деко: вкрийте його шаром пергаменту для випікання.

Почистіть та помийте картоплю. Наріжте її грубими скибками, а далі кожну з них брусочками. Промийте водою та просушіть на шарі паперового рушника.

Перекладіть все в миску або пакет, влийте олію, спеції та перемішайте.

Викладіть картоплю на деко та відправте запікатися на 15 хвилин.

Готову картоплю перекладіть на тарілку, за бажанням посоліть. Подавайте з курячими наґетсами, або рибними паличками. Також така картопля чудово підійде до бургерів чи кебабу.

Смачного!