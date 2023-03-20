Київська перепічка – як приготувати візитівку столиці без труднощів

Що першим ділом купують туристи, коли приїжджають до Києва? Так, київську перепічку. Вона продається у столиці миттєво, адже це візитівка міста.

Київська перепічка – це смажена сосиска в тісті. Вона настільки смачна, ситна та хрумка, що встояти не можливо.

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Тісто для здоби просте, без заварювання та курячих яєць.

Поради щодо приготування київської перепічки:

️Дуже зручно викладати сформовані перепічки на маленькі шматочки пергаменту. Тоді їх легше відправляти до фритюру.

️Не робіть тісто занадто рідким – таке тісто прилипає до поверхні і вбирає багато жиру під час смаження.

️Дуже густе тісто не буде пухким і соковитим.

️Обов’язково дайте тісту добре підійти перед смаженням.

️Температура на вашій кухні має бути 25 градусів і вище, не повинно бути протягів.

Рецепт київської перепічки

Час: 3 години

3 години Порції: 13 – 14 штук

– 350 грамів теплої води

– 35 – 40 грамів цукру– 8 – 10 сухих дріжджів– 520 – 540 грамів борошна– 10 грамів солі– олія для фритюру– 13 – 14 сосисок.

Приготування:

У теплій воді, не вище 38 градусів, розчиняємо цукор і дріжджі. Сухим дріжджам потрібно постояти 15 – 17 хвилин, щоб ви впевнились в тому, що дріжджі активні – це важливо.

Далі додаємо просіяне борошно, сіль та замішуємо тісто.

Залишаємо тісто в теплому місті на годинку, щоб воно піднялося. Обминаємо його і формуємо 13 – 14 шматочків по 70 грамів. Якщо будете робити пиріжки – беріть приблизно по 50 – 60 грамів на 1 штуку.

Загортаємо сосиски в тісто, добре защипаємо краї, як на вареники. Відправляємо все у тепле місце, щоб вони підійшли приблизно у 2 – 3 рази.

Розігріваємо олію до 180 градусів. Обсмажуємо орієнтовно по 1 хвилині з кожного боку до красивого рум'яного кольору. Виймаємо перепічку на паперовий рушничок, який вбере зайвий жир.

Смачного!