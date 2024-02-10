Ви закохаєтеся в них з першого шматочка: ситні книдлі з м'ясом – рецепт із Закарпаття

10 лютого 2024, 23:55
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Джерело:

Апостроф

Книдлі – одна із кулінарних візитівок Закарпаття. Готувати їх нескладно, а от їх смак та ситність вас приємно вразять.

Книдлі – це варені пиріжки із картопляного тіста. Їх навіть можна робити без начинки та подавати до столу зі шкварками, сметаною, грибною підливою чи смаженою цибулею.

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Рецепт книдлів з м'ясом

Час: 2 години

Порцій: 4

Інгредієнти:

для тіста:
– кілограм картоплі;
– 2 яйця;
– картопляний крохмаль;
– дрібка солі;

для начинки:

– 4 – 5 курячих стегон;
– 1 велика цибулина;
– сіль та перець до смаку.

Приготування:

  1. Картоплю варимо у "мундирі", потім чистимо.
  2. Курячі стегна варимо у підсоленій воді. Потім відокремлюємо м'ясо від кістки.
  3. Цибулю дрібно нарізаємо та обсмажуємо.
  4. М'ясо та цибулю пропускаємо через м'ясорубку або дрібнимо у блендері. Солимо та перчимо.
  5. Картоплю натираємо на дрібній тертці. Розминаємо ложкою та ділимо на 4 частини.
  6. 1/4 картоплі відбираємо та насипаємо на її місце картопляний крохмаль. Вбиваємо в суміш яйця та добре вимішуємо.
  7. Поверхню посипаємо крохмалем та замішуємо тісто. Потім розкатуємо його на ковбаску та нарізаємо на шматочки.
  8. Формуємо книдлі – накладаємо начинку та защипуємо кінці. Форма пиріжків довільна.
  9. Варимо книдлі у підсоленій воді, поки вони не спливуть на поверхню. Подаємо з улюбленими додатками.

Смачного!

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська