Книдлі – одна із кулінарних візитівок Закарпаття. Готувати їх нескладно, а от їх смак та ситність вас приємно вразять.

Книдлі – це варені пиріжки із картопляного тіста. Їх навіть можна робити без начинки та подавати до столу зі шкварками, сметаною, грибною підливою чи смаженою цибулею.

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Рецепт книдлів з м'ясом

Час: 2 години

Порцій: 4

Інгредієнти:

для тіста:

– кілограм картоплі;

– 2 яйця;

– картопляний крохмаль;

– дрібка солі;

для начинки:

– 4 – 5 курячих стегон;

– 1 велика цибулина;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Картоплю варимо у "мундирі", потім чистимо. Курячі стегна варимо у підсоленій воді. Потім відокремлюємо м'ясо від кістки. Цибулю дрібно нарізаємо та обсмажуємо. М'ясо та цибулю пропускаємо через м'ясорубку або дрібнимо у блендері. Солимо та перчимо. Картоплю натираємо на дрібній тертці. Розминаємо ложкою та ділимо на 4 частини. 1/4 картоплі відбираємо та насипаємо на її місце картопляний крохмаль. Вбиваємо в суміш яйця та добре вимішуємо. Поверхню посипаємо крохмалем та замішуємо тісто. Потім розкатуємо його на ковбаску та нарізаємо на шматочки. Формуємо книдлі – накладаємо начинку та защипуємо кінці. Форма пиріжків довільна. Варимо книдлі у підсоленій воді, поки вони не спливуть на поверхню. Подаємо з улюбленими додатками.

Смачного!