Ви закохаєтеся в них з першого шматочка: ситні книдлі з м'ясом – рецепт із Закарпаття
10 лютого 2024, 23:55Читать новость на русском
Джерело:Апостроф
Книдлі – одна із кулінарних візитівок Закарпаття. Готувати їх нескладно, а от їх смак та ситність вас приємно вразять.
Книдлі – це варені пиріжки із картопляного тіста. Їх навіть можна робити без начинки та подавати до столу зі шкварками, сметаною, грибною підливою чи смаженою цибулею.
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Рецепт книдлів з м'ясом
Час: 2 години
Порцій: 4
Інгредієнти:
для тіста:
– кілограм картоплі;
– 2 яйця;
– картопляний крохмаль;
– дрібка солі;
для начинки:
– 4 – 5 курячих стегон;
– 1 велика цибулина;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Картоплю варимо у "мундирі", потім чистимо.
- Курячі стегна варимо у підсоленій воді. Потім відокремлюємо м'ясо від кістки.
- Цибулю дрібно нарізаємо та обсмажуємо.
- М'ясо та цибулю пропускаємо через м'ясорубку або дрібнимо у блендері. Солимо та перчимо.
- Картоплю натираємо на дрібній тертці. Розминаємо ложкою та ділимо на 4 частини.
- 1/4 картоплі відбираємо та насипаємо на її місце картопляний крохмаль. Вбиваємо в суміш яйця та добре вимішуємо.
- Поверхню посипаємо крохмалем та замішуємо тісто. Потім розкатуємо його на ковбаску та нарізаємо на шматочки.
- Формуємо книдлі – накладаємо начинку та защипуємо кінці. Форма пиріжків довільна.
- Варимо книдлі у підсоленій воді, поки вони не спливуть на поверхню. Подаємо з улюбленими додатками.
Смачного!