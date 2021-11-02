Корисні чипси з лаваша: дієтичний рецепт
2 листопада 2021 , 13:20Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Fat Killers
Чипси з лаваша – чудова альтернатива магазинним картопляним! Вони дієтичні, а головне – домашні. Тобто без консервантів та штучних підсилювачів смаку.
Для приготування чипсів із лаваша вам знадобляться звичайнісінькі інгредієнти та мінімум часу. Більшу частину справи зробить духовка.
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Чипси з лаваша: рецепт
- Час: 30 хвилин
- Порції: 4
Корисні чипси з лаваша / Фото Fat Killers
– 120 г лаваша;
– 80 г твердого сиру;
– 10 г сметани;
– 1 сире яйце;
– зелена цибуля;
– сіль;
– мелений чорний перець;
– копчена паприка.
Приготування:
- На дрібній тертці натріть твердий сир. Додайте до нього сире куряче яйце й усе перемішайте.
- Влийте сметану й додайте дрібно нарізану зелену цибулю.
- Присмачте спеціями й перемішайте масу.
- Змастіть нею лаваш і наріжте його на шматочки.
- Перекладіть нарізаний лаваш на деко, укрите харчовим пергаментом, і відправте в розігріту до 200 градусів духовку на 20 – 25 хвилин.
- Хрумкі чипси з лаваша подавайте до столу.
Смачного!
Рецепт корисних чипсів із лаваша – відео: