Корисні чипси з лаваша: дієтичний рецепт

2 листопада 2021 , 13:20
Читать новость на русском

Джерело:

інстаграм Fat Killers

Чипси з лаваша – чудова альтернатива магазинним картопляним! Вони дієтичні, а головне – домашні. Тобто без консервантів та штучних підсилювачів смаку.

Для приготування чипсів із лаваша вам знадобляться звичайнісінькі інгредієнти та мінімум часу. Більшу частину справи зробить духовка.

Читайте також Bocuse d'Or Ukraine: як під Києвом випробовували найкращих кухарів України

Чипси з лаваша: рецепт

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 4


Корисні чипси з лаваша / Фото Fat Killers

Інгредієнти: 
 – 120 г лаваша;
 – 80 г твердого сиру;
 – 10 г сметани;
 – 1 сире яйце;
 – зелена цибуля;
 – сіль;
 – мелений чорний перець;
 – копчена паприка.

Приготування:

  1. На дрібній тертці натріть твердий сир. Додайте до нього сире куряче яйце й усе перемішайте.
  1. Влийте сметану й додайте дрібно нарізану зелену цибулю.
  1. Присмачте спеціями й перемішайте масу.
  1. Змастіть нею лаваш і наріжте його на шматочки.
  1. Перекладіть нарізаний лаваш на деко, укрите харчовим пергаментом, і відправте в розігріту до 200 градусів духовку на 20 – 25 хвилин.
  1. Хрумкі чипси з лаваша подавайте до столу.

Смачного!

Рецепт корисних чипсів із лаваша – відео:

 

Автор: Богданна Рибак