Як приготувати корисну шаурму: смачний рецепт від бренд-шефа Алекса Юсупова

Бренд-шеф МХП та керівник "Школи м'ясних сомельє МХП" Алекс Юсупов поділився смачним рецептом соковитої та корисної шаурми. Закладаємось, що такої ви ще не куштували!

Шаурма – це страва з Близького Сходу, що має арабське походження. Готується вона з піти або лавашу, які начиняють приправленим рубленим смаженим м'ясом. До м'яса додають соуси та салат зі свіжих овочів.

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І хоча шаурму можна готувати майже з будь-якого виду м'яса, Алекс Юсупов переконаний, що курятина – саме те, що потрібно для цієї страви. Адже це не лише смачне, але й корисне та поживне м'ясо. Ловіть рецепт соковитої курячої шаурми від шефа!

Рецепт курячої шаурми від Алекса Юсупова

Шаурма з куркою від Алекса Юсупова / Фото "Наша Ряба"

Приготування соусу:

Додайте до тахіні воду у співвідношенні 50/50, сіль та лимонний сік. Швидко перемішайте віничком до консистенції рідкої сметани.

Приготування шаурми:

Попередньо перекладіть йогурт у сито, накрийте марлею, щоб стекла зайва рідина. На це знадобиться від 40 хвилин до 1 години. Філе або стегна розбийте качалкою, щоб товщина не перевищувала 1 сантиметра. Замаринуйте курочку в оливковій олії, солі, перці, паприці, зірі та чилі. Можна готувати відразу або для кращого ефекту залишити маринуватись на кілька годин або всю ніч. Смажте куряче м'ясо з обох боків на середньому вогні. За три хвилини до кінця додайте чебрець, вино та хвилину випарюйте. Тоді додайте вершкове масло. Перекладіть курочку на дошку або тарілку та дайте відпочити кілька хвилин. Наріжте її великими шматками поперек волокон. Наріжте томати та огірки тонкими слайсами. Викладіть на лаваш листя салату. Зверху викладіть шар йогурту, тоді курочку, томати та огірки. Зверху посипте нарізаною зеленою цибулею, петрушкою або кінзою. Полийте соусом із тахіні та загорніть. Готово!

– 2 столові ложки тахіні– 2 столові ложки води– ½ лимона– сіль за смаком– 1 куряче філе(для "просунутих" кулінарів)– 2-3 курячих стегна без шкіри та кісток(для новачків)– 3-4 гілочки кінзи або петрушки– 1 піта або вірменський тандирний лаваш– ½ чайної ложки кумину (меленої зіри)– ½ чайної ложки паприки– 1 пучок свіжого шпинату– 100 г свіжого грецького або турецького йогурту– 2-3 солоних огірки– 1 середній помідор– щіпка перцю чилі– 1 зелена цибулина– 1 столова ложка оливкової олії– 50 мл білого сухого вина– 20 г вершкового масла– зубець часнику– 2-3 гілочки чебрецю– сіль перець за смаком

Смакуємо та насолоджуємось!