Приготуйте вдома коронаційний кіш Чарльза ІІІ: доступний рецепт від Євгена Клопотенка

Коронація Чарльза ІІІ – історична подія, свідком якої міг стати кожен охочий. Якщо хочете відчути британський дух у власній домівці – приготуйте особливий пиріг, який подавали на коронаційному обіді.

Відомий кулінар Євген Клопотенко розробив власний рецепт святкової страви – адаптував кіш до доступних українських продуктів. Спробуйте його приготувати, адже результат вас точно здивує.

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Секрети приготування кіша від Євгена Клопотенка

В оригінальній королівській начинці використовується зелена квасоля едамаме – це дорогий та важкодоступний продукт в Україні, тому його можна легко замінити звичайною консервованою квасолею. Або ж приготуйте кіш зі шпинатом і фетою.

Для цієї страви необхідно підготувати еластичне тісто, котре буде легко розкачати та вкласти в форму. Перед подачею страву слід злегка охолодити. В іншому випадку начинка буде рідка. Оптимальний час – 2 – 3 години у холодильнику, однак краще лишити його там на цілу ніч.

Про те, чому для святкового обіду обрали кіш та інші деталі коронаційного обіду читайте тут.

Рецепт коронаційного кіша

Час: 4 години

Порцій: 4

Інгредієнти:

Для тіста:

– 250 грамів борошна;

– 2 дрібки солі;

– 50 грамів холодного вершкового масла;

– 50 грамів смальцю;

– 6 столових ложок молока.

Для начинки:

– 250 міліграмів молока;

– 200 міліграмів вершків 30%;

– 4 середніх яйця;

– 10 грамів подрібненого свіжого естрагону;

– сіль і перець до смаку;

– 150 грамів твердого сиру;

– 250 грамів шпинату;

– 120 грамів консервованої квасолі.

Приготування: