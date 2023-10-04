Такий, як ви куштували у дитинстві: рецепт крабового салату, перевірений часом

4 жовтня 2023, 19:33
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Джерело:

Господинька

Салат із крабовими паличками, омлетом і сиром – це видозміна страва звичного всім смаколика. Така закуска викличе фурор на кожному застіллі.

Салат з крабів – незамінна класика, яка є на кожному святковому столі. Приготувати салат, смак якого відомий всім з дитинства, не надто складно, адже потрібні лише кілька інгредієнтів та краплинка терпіння.

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Рецепт крабового салату

  • Час: 35 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 4 яйця;
– щіпка солі;
– 180 грамів крабових паличок;
– 150 грамів сиру;
– 1 цибуля;
– майонез або грецький йогурт до смаку.

Приготування:

  • Для початку слід замаринувати цибулю. Очищену цибулю наріжте на півкільця.
  • У мисці зєднайте цибулю, невелику кількість солі, цукру та оцту. Обережно перемішайте всі інгредієнти.
  • Збийте яйця з додаванням невеликої кількості солі, доки маса не стає однорідною.
  • З отриманої суміші, обжарте тоненькі млинці.
  • У миску з цибулею, додайте нарізані крабові палички та нарізаний на смужки сир.
  • Готові млинці також наріжте соломкою.
  • З'єднайте всі інгредієнти в одній мисці.
  • Заправте салат майонезом чи йогуртом та перемішайте.
  • Готову страву можна подавати до столу.
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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська