Такий, як ви куштували у дитинстві: рецепт крабового салату, перевірений часом

Салат із крабовими паличками, омлетом і сиром – це видозміна страва звичного всім смаколика. Така закуска викличе фурор на кожному застіллі.

Салат з крабів – незамінна класика, яка є на кожному святковому столі. Приготувати салат, смак якого відомий всім з дитинства, не надто складно, адже потрібні лише кілька інгредієнтів та краплинка терпіння.

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Рецепт крабового салату

Час: 35 хвилин

35 хвилин Порцій: 4

– 4 яйця;– щіпка солі;– 180 грамів крабових паличок;– 150 грамів сиру;– 1 цибуля;– майонез або грецький йогурт до смаку.

Приготування:

Для початку слід замаринувати цибулю. Очищену цибулю наріжте на півкільця.

У мисці зєднайте цибулю, невелику кількість солі, цукру та оцту. Обережно перемішайте всі інгредієнти.

Збийте яйця з додаванням невеликої кількості солі, доки маса не стає однорідною.

З отриманої суміші, обжарте тоненькі млинці.

У миску з цибулею, додайте нарізані крабові палички та нарізаний на смужки сир.

Готові млинці також наріжте соломкою.

З'єднайте всі інгредієнти в одній мисці.

Заправте салат майонезом чи йогуртом та перемішайте.

Готову страву можна подавати до столу.

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