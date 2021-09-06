Крем-чиз на вершках: найкраща основа для вирівнювання тортів та оформлення капкейків

15:20

Ідеальним засобом для прошарування та вирівнювання тортів є крем-чиз. Надзвичайно ніжний на смак, він досить пружний і добре тримає форму. Кондитери часто використовують саме його для формування високих тортів, а також декорують ним капкейки.