Крем-чиз на вершках: найкраща основа для вирівнювання тортів та оформлення капкейків

6 вересня 2021 , 15:20
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Джерело:

Пате

Ідеальним засобом для прошарування та вирівнювання тортів є крем-чиз. Надзвичайно ніжний на смак, він досить пружний і добре тримає форму. Кондитери часто використовують саме його для формування високих тортів, а також декорують ним капкейки.

Для крем-чизу вам знадобляться лише три інгредієнти: жирні кондитерські вершки, крем-сир та цукрова пудра.

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Крем-чиз чудово підготує борти та основу торта до подальшого декорування. Також ним можна прикрасити торт, нанісши за допомогою кондитерського мішка із фігурними насадками.

Крем-чиз для торта

  • Час: 40 хвилин
  • Порції: 1


Крем-чиз на торті / Фото Пате

Інгредієнти:
 – 200 г крем-сиру;
 – 200 мл вершків жирністю 30 – 33%;
 – 4 ст. л. цукрової пудри.

Приготування:

  1. Перелийте холодні вершки у високий посуд та збийте разом з цукровою пудрою до стійких піків. Переважно цей процес займає близько 10 хвилин.


Приготування крем-чизу / Фото Пате

  1. Не припиняючи збивання вершків додайте до них крем-сир.
Важливо! Для правильної консистенції крем пропорція інгредієнтів повинна бути 1:1.
  1. Збивайте крем доки він не стане однорідним та достатньо щільним. Стежте за його консистенцією, важливо не перебити його.


Приготування крем-чизу / Фото Пате

  1. Відправте крем в холодильник на 20 – 30 хвилин, щоб він стабілізувався.


Приготування крем-чизу / Фото Пате

  1. Крем-чиз готовий для подальшого використання.

Смачного!

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Цієї порції крем-чизу достатньо для перемащування та вирівнювання торта діаметром 18 сантиметрів, переважно він складається з 4 бісквітних коржів. Також такий крем чудово підійде для декорування капкейків.

 

Щоб уникнути помилок при випіканні десертів, пляцків і тортів, ми маємо для вас кілька важливих порад.

 

Автор: Богданна Рибак