Крем-чиз на вершках: найкраща основа для вирівнювання тортів та оформлення капкейків
Джерело:Пате
Ідеальним засобом для прошарування та вирівнювання тортів є крем-чиз. Надзвичайно ніжний на смак, він досить пружний і добре тримає форму. Кондитери часто використовують саме його для формування високих тортів, а також декорують ним капкейки.
Для крем-чизу вам знадобляться лише три інгредієнти: жирні кондитерські вершки, крем-сир та цукрова пудра.
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Крем-чиз чудово підготує борти та основу торта до подальшого декорування. Також ним можна прикрасити торт, нанісши за допомогою кондитерського мішка із фігурними насадками.
Крем-чиз для торта
- Час: 40 хвилин
- Порції: 1
Крем-чиз на торті / Фото Пате
– 200 г крем-сиру;
– 200 мл вершків жирністю 30 – 33%;
– 4 ст. л. цукрової пудри.
Приготування:
- Перелийте холодні вершки у високий посуд та збийте разом з цукровою пудрою до стійких піків. Переважно цей процес займає близько 10 хвилин.
Приготування крем-чизу / Фото Пате
- Не припиняючи збивання вершків додайте до них крем-сир.
- Збивайте крем доки він не стане однорідним та достатньо щільним. Стежте за його консистенцією, важливо не перебити його.
Приготування крем-чизу / Фото Пате
- Відправте крем в холодильник на 20 – 30 хвилин, щоб він стабілізувався.
Приготування крем-чизу / Фото Пате
- Крем-чиз готовий для подальшого використання.
Смачного!
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