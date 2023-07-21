Варені чи смажені: як краще приготувати креветки до пива
21 липня 2023, 16:40Читать новость на русском
Джерело:Микола Люлько
Влітку хочеться особливої закуски, а не традиційних чипсів, сухариків чи повітряної картоплі. Особливо, якщо мова йде про креветки.
Варені чи смажені креветки – як обрати той спосіб приготування морепродуктів, аби не тільки смачно подати закуску, а й не простояти цілий день біля плити.
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Ми дібрали два варіанти приготування креветок, свіжих чи морожених, які ви з легкістю можете подати вдома до святкового столу, чи буденного.
Рецепт приготування креветок на сковорідці чи в каструлі
- Час: 3 години
- Порції: 4
– 800 грамів креветок;
– 8 грамів солі;
– 20 грамів часнику;
– 2 гілочки розмарину;
– 300 грамів пива.
Приготування:
- Всі інгредієнти поєднуємо та даємо промаринуватись 3 години.
- Далі креветки просто заливаємо окропом, підсолюємо і даємо постояти 5 хвилин, після зливаємо воду.
- Щоб посмажити креветки, розігрійте сковорідку та викладіть замариновані креветки.
- Обсмажуйте їх з двох сторін по 1 – 1,5 хвилини. Готову закуску подавайте з соусом.
Смачного!
Рецепт соусу тартарІнгредієнти:
– 430 грамів майонезу;
– 250 грамів сметани;
– 15 грамів соусу ворчестер;
– 45 грамів гірчиці;
– 250 грамів маринованих огірків;
– 30 грамів каперсів;
– 80 грамів синьої цибулі;
– 14 грамів кропу;
– 26 грамів часнику;
– цедра одного лимона;
– 30 грамів лимонного соку.
Приготування:
- Майонез, сметану, ворчестер та гірчицю замішуємо та додаємо до них нарізані каперси. Дрібним кубиком нарізаємо огірок, синю цибулю та кріп.
- Ретельно все перемішуємо та подаємо разом з креветками.
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