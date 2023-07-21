Варені чи смажені: як краще приготувати креветки до пива

21 липня 2023, 16:40
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Джерело:

Микола Люлько

Влітку хочеться особливої закуски, а не традиційних чипсів, сухариків чи повітряної картоплі. Особливо, якщо мова йде про креветки.

Варені чи смажені креветки – як обрати той спосіб приготування морепродуктів, аби не тільки смачно подати закуску, а й не простояти цілий день біля плити.

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Ми дібрали два варіанти приготування креветок, свіжих чи морожених, які ви з легкістю можете подати вдома до святкового столу, чи буденного.

Рецепт приготування креветок на сковорідці чи в каструлі

  • Час: 3 години
  • Порції: 4
Інгредієнти:
 – 800 грамів креветок;
 – 8 грамів солі;
 – 20 грамів часнику;
 – 2 гілочки розмарину;
 – 300 грамів пива.

Приготування:

  • Всі інгредієнти поєднуємо та даємо промаринуватись 3 години.
  • Далі креветки просто заливаємо окропом, підсолюємо і даємо постояти 5 хвилин, після зливаємо воду.
  • Щоб посмажити креветки, розігрійте сковорідку та викладіть замариновані креветки.
  • Обсмажуйте їх з двох сторін по 1 – 1,5 хвилини. Готову закуску подавайте з соусом.

Смачного!

Рецепт соусу тартар

Інгредієнти:
 – 430 грамів майонезу;
 – 250 грамів сметани;
 – 15 грамів соусу ворчестер;
 – 45 грамів гірчиці;
 – 250 грамів маринованих огірків;
 – 30 грамів каперсів;
 – 80 грамів синьої цибулі;
 – 14 грамів кропу;
 – 26 грамів часнику;
 – цедра одного лимона;
 – 30 грамів лимонного соку.

Приготування:

  • Майонез, сметану, ворчестер та гірчицю замішуємо та додаємо до них нарізані каперси. Дрібним кубиком нарізаємо огірок, синю цибулю та кріп.
  • Ретельно все перемішуємо та подаємо разом з креветками.

Смачного!

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Автор: Богданна Рибак