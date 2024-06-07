Зробити пікнік вишуканим – просто: як правильно смажити креветки на грилі

Для смаження креветок на грилі зазвичай використовують гриль-решітку чи маленькі дерев'яні шпажки. Проте важливо пам'ятати, що очищені креветки готуються моментально.

На приготування потрібно всього 2 – 3 хвилин з кожного боку. Рецепт приготування дуже простий.

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Варто лише посолити, поперчити, додати трошки олії та покласти на гриль під пряме тепло, перегорнувши один раз. Чим більша креветка, тим простіше готувати її на грилі.

Як посмажити креветки на грилі

Час : 35 хвилин

: 35 хвилин Порцій: 4

– 15 креветок;– олія до смаку;– 4 скибочки лимона;– сіль, мелений перець до смаку.

Приготування:

Замочіть дерев'яні палички-шпажки у теплій воді приблизно на 20 – 25 хвилин. Для смаження креветок використовуйте середньо-високий вогонь. Приправте креветки сіллю, перцем та додайте трошки олії. Смажте від 2 до 3 хвилин з кожного боку, поки креветки не підрум'яниться.