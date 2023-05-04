Найсмачніший рецепт курки – готуємо в кисло-солодкому соусі
4 травня 2023, 13:08Читать новость на русском
Джерело:Алекс Міль
Курочка один з улюблених продуктів українців, адже вона не тільки корисна, а ще й соковита та дієтична.
Курка в кисло-солодкому соусі – це традиційна страва китайської кухні. В Китаї її подають з щедрою порцією рису.
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Її можна готувати як додаток до гарніру, або як окрему, самостійну страву додатково з овочами (солодкий перець, цибуля, морква, редька).
Рецепт курки в кисло-солодкому соусі
- Час: 35 хвилин
- Порції: 2
Приготування:
- Куряче філе нарізаємо невеликими кубиками. Солимо, перчимо, додаємо паприку і вимішуємо. Всипаємо борошно і знову вимішуємо.
- Обсмажуємо на олії, близько 7 – 8 хвилин, регулярно перемішуючи.
- Вливаємо соєвий соус, соус теріякі, винний оцет.
- Додаємо мед, рублений часник. Перемішуємо і залишаємо тушкуватись ще 7 хвилин. Присипаємо кунжутом і цибулею і подаємо.
Смачного!