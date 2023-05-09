Без зайвих калорій – рецепт курячого ролу в лаваші

Навіть на низькокалорійному харчуванні хочеться згрішити чимось смачним, обсмаженим з великою кількістю соусу. Щоб не порушувати дієту приготуйте курячий рол в лаваші.

Ну хто з нас не любить шаурму чи кебаби, але не завжди вони приносять бажане задоволення. Занадто багато майонезу в соусі, не смачне м'ясо чи в'ялі овочі псують не тільки смак, а й здоров'я.

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Ми пропонуємо приготувати курячий рол в лаваші вдома. Він не тільки соковитий та смачний, а й дієтичний.

Рецепт курячого ролу в лаваші

Час: 10 хвилин

10 хвилин Порції: 2

Інгредієнти:

– 2 штуки лаваша

– 1 варене куряче філе

– капуста молода, огірок;

– болгарський перець;

– корейська морква;

– 4 – 5 шматочків сиру.

Для соусу:

– 3 – 4 столові ложки сметани;

– 4 – 5 в'ялених томатів;

– по 0,5 чайних ложок сухого часнику, паприки і італійських трав;

– сіль.

Приготування:

️Заздалегідь відварюємо куряче філе. Охолоджуємо його.

️Для соусу з'єднуємо всі інгредієнти і збиваємо погружним блендером.

️Нарізаємо куряче філе, овочі і сир.

️Викладаємо на лаваш овочі, поливаємо соусом, викладаємо відварене філе, додаємо ще соусу, зверху додаємо сир, лаваш згортуємо.

️Підсмажуємо роли на сковороді гриль на помірному вогні до золотистості з кожної сторони.

Смачного!