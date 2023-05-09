Без зайвих калорій – рецепт курячого ролу в лаваші

9 травня 2023, 13:13
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Навіть на низькокалорійному харчуванні хочеться згрішити чимось смачним, обсмаженим з великою кількістю соусу. Щоб не порушувати дієту приготуйте курячий рол в лаваші.

Ну хто з нас не любить шаурму чи кебаби, але не завжди вони приносять бажане задоволення. Занадто багато майонезу в соусі, не смачне м'ясо чи в'ялі овочі псують не тільки смак, а й здоров'я.

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Ми пропонуємо приготувати курячий рол в лаваші вдома. Він не тільки соковитий та смачний, а й дієтичний.

Рецепт курячого ролу в лаваші

  • Час: 10 хвилин
  • Порції: 2

Приготування:

  • ️Заздалегідь відварюємо куряче філе. Охолоджуємо його.
  • ️Для соусу з'єднуємо всі інгредієнти і збиваємо погружним блендером.
  • ️Нарізаємо куряче філе, овочі і сир.
  • ️Викладаємо на лаваш овочі, поливаємо соусом, викладаємо відварене філе, додаємо ще соусу, зверху додаємо сир, лаваш згортуємо.
  • ️Підсмажуємо роли на сковороді гриль на помірному вогні до золотистості з кожної сторони.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак