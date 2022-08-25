Гомілки барбекю до святкового столу: такими ви їх ще не куштували

Якщо у вашому раціоні переважають страви з курятини, важливо щоразу урізноманітнювати їхнє приготування. Ми дібрали для вас смачний рецепт гомілок в апетитному соусі барбекю.

Щоб урізноманітнювати приготування улюбленої курки радимо трішки поекспериментувати з соусами до неї. До прикладу, приготувати курячі гомілки барбекю, які ідеально поєднаються з будь-яким гарніром.

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Рецепт курячих гомілок барбекю

Час: 1 годину 45 хвилин

1 годину 45 хвилин Порції: 6

– 12 невеличких гомілок– сіль– чорний мелений перець– 4 – 5 скибок часнику.– 3 столові ложки кетчупу– 1,5 столової ложки соєвого соусу– 1 столова ложка французької гірчиці– 1 столова ложка меду– 1 чайна ложка копченої меленої паприки– 1 чайна ложка карі.

Приготування:

Для приготування соусу просто змішайте всі інгредієнти.

Курячі гомілки добре посоліть, приправте перцем та додайте часник. Перемішайте їх з соусом та залишіть на 1 годину маринуватися.

Перекладіть все у жаротривку форму та полийте залишками маринаду. Розігрійте духовку до 200 градусів та випікайте курятину в режимі конвекція протягом 30 – 35 хвилин до золотистої і хрумкої скоринки.

Радимо час від часу перемішувати гомілки, щоб вони пропеклися зі скоринкою з кожного боку.

️Якщо готуватимете в рукаві - може знадобитися більше часу, але буде ще смачніше.

Смачного!