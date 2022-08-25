Гомілки барбекю до святкового столу: такими ви їх ще не куштували
25 серпня 2022 , 16:34Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Смачні домашні рецепти
Якщо у вашому раціоні переважають страви з курятини, важливо щоразу урізноманітнювати їхнє приготування. Ми дібрали для вас смачний рецепт гомілок в апетитному соусі барбекю.
Щоб урізноманітнювати приготування улюбленої курки радимо трішки поекспериментувати з соусами до неї. До прикладу, приготувати курячі гомілки барбекю, які ідеально поєднаються з будь-яким гарніром.
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Рецепт курячих гомілок барбекю
- Час: 1 годину 45 хвилин
- Порції: 6
– 12 невеличких гомілок
– сіль
– чорний мелений перець
– 4 – 5 скибок часнику.
Для соусу:
– 3 столові ложки кетчупу
– 1,5 столової ложки соєвого соусу
– 1 столова ложка французької гірчиці
– 1 столова ложка меду
– 1 чайна ложка копченої меленої паприки
– 1 чайна ложка карі.
Приготування:
- Для приготування соусу просто змішайте всі інгредієнти.
- Курячі гомілки добре посоліть, приправте перцем та додайте часник. Перемішайте їх з соусом та залишіть на 1 годину маринуватися.
- Перекладіть все у жаротривку форму та полийте залишками маринаду. Розігрійте духовку до 200 градусів та випікайте курятину в режимі конвекція протягом 30 – 35 хвилин до золотистої і хрумкої скоринки.
- Радимо час від часу перемішувати гомілки, щоб вони пропеклися зі скоринкою з кожного боку.
- ️Якщо готуватимете в рукаві - може знадобитися більше часу, але буде ще смачніше.
Смачного!