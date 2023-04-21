Курячі рулети з сиром та беконом – пальчики оближете
21 квітня 2023, 15:40Читать новость на русском
Джерело:Смачні рецепти
Вже не знаєте, що приготувати з курячого філе? А як щодо ніжних і соковитих рулетиків з кремовою сирною начинкою в беконі – смакота.
Рулетики з сиром та беконом – чудова ідея для обіду чи вечері в сімейному колі. Така страва сподобається усім, адже вона соковита та ситна.
Читайте також Смачно і швидко: рецепт традиційного українського борщу на курячих гомілках
Курячі рулети відмінно доповнить гарнір з картоплі, гречки чи свіжий овочевий салат.
Рецепт курячих рулетиків в беконі
- Час: 50 хвилин
- Порції: 4
Приготування:
- Філе розрізаємо навпіл та добре відбиваємо. Солимо та додаємо спеції.
- До крем-сиру додаємо мілко нарізаний кріп та добре перемішуємо. Змащуємо ним філе.
- Викладаємо шматочок сиру моцарели та загортаємо рулетик, навколо обгортаємо беконом.
- Відправляємо в розігріту до 180 градусів духовку на 40 – 45 хвилин.
- За 5 хвилин до готовності посипаємо сиром та вмикаємо режим конвекції.
Смачного!