Курячі відбивні за 30 хвилин: смачна страва на канапку або до гарніру
8 вересня 2022 , 16:37Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Смачні домашні рецепти
Курячу відбивну можна сміло подавати як гарячою, так і холодною Вона чудово доповнить свіжий овочевий салат або гарнір з картоплі або гречки.
Відбивні – смачна і ситна страва, яку можна готувати з яловичини, свинини, курятини або індичого філе. Ми підготували рецепт саме з курячого філе, адже з нього страва буде максимально соковитою та ніжною.
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Вранці їх можна покласти на канапки, а в обід чи на вечерю подати з гарніром з макаронів, картоплі або гречки. Смачно також зі свіжим салатом або квашеною капустою.
Рецепт курячих відбивних
- Час: 30 хвилин
- Порції: 19 штук
– 2 курячих філе;
– 4 курячих яйця;
– 4 столові ложки борошна;
– сіль;
– чорний мелений перець;
– олія для смаження.
Приготування:
- Візьміть свіже, або підморожене куряче філе і наріжте його тонкими скибками. До речі, підморожене філе набагато легше нарізати.
- ️Відбиваємо готові шматочки молотком та солимо і перчимо.
- Окремо збовтуємо курячі яйця і підсолюємо їх.️ До борошна можна додати трохи сухого часнику і копченої паприки, це зробить смак відбивних ще насиченішим (за бажанням).
- ️Відбивні спочатку запаніруйте в борошно, потім в яйцях і обсмажте на розігрітій сковорідці з олією.
Смачного!