Курячі відбивні за 30 хвилин: смачна страва на канапку або до гарніру

8 вересня 2022 , 16:37
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Джерело:

інстаграм Смачні домашні рецепти

Курячу відбивну можна сміло подавати як гарячою, так і холодною Вона чудово доповнить свіжий овочевий салат або гарнір з картоплі або гречки.

Відбивні – смачна і ситна страва, яку можна готувати з яловичини, свинини, курятини або індичого філе. Ми підготували рецепт саме з курячого філе, адже з нього страва буде максимально соковитою та ніжною.

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Вранці їх можна покласти на канапки, а в обід чи на вечерю подати з гарніром з макаронів, картоплі або гречки. Смачно також зі свіжим салатом або квашеною капустою.

Рецепт курячих відбивних

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 19 штук
Інгредієнти:
 – 2 курячих філе;
 – 4 курячих яйця;
 – 4 столові ложки борошна;
 – сіль;
 – чорний мелений перець;
 – олія для смаження.

Приготування:

  • Візьміть свіже, або підморожене куряче філе і наріжте його тонкими скибками. До речі, підморожене філе набагато легше нарізати.
  • ️Відбиваємо готові шматочки молотком та солимо і перчимо.
  • Окремо збовтуємо курячі яйця і підсолюємо їх.️ До борошна можна додати трохи сухого часнику і копченої паприки, це зробить смак відбивних ще насиченішим (за бажанням).
  • ️Відбивні спочатку запаніруйте в борошно, потім в яйцях і обсмажте на розігрітій сковорідці з олією.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак