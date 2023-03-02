Як приготувати курячий шніцель – готуємо на сковорідці
2 березня 2023, 14:12Читать новость на русском
Джерело:Оксана Крецул
З курятини можна приготувати будь-яку страву: від закуски, першої страви чи основної. Вона настільки універсальна, що може замінити навіть свинину чи яловичину у класичних рецептах.
Якщо зазвичай шніцель готують із великого шматка свинини, цього разу ми пропонуємо замінити його ніжне куряче філе. Така страва підкорить з першого шматочку своїм смаком, соковитістю та поживністю.
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Курячий шніцель чудово підійде до картопляного пюре, овочів, гречки чи рису. Якщо ви обожнюєте експерименти – замініть у бургері яловичу котлету на шніцель з курки та насолоджуйтеся. Це нереально смачно і ситно!
Рецепт курячого шніцеля
- Час: 20 хвилин
- Порції: 2
– куряче філе;
– 2 курячих яйця;
– оливкова олія;
– сіль;
– вершкове масло;
– чорний мелений перець;
– солодка паприка.
Для паніровки:
– панірувальні сухарі;
– тертий пармезан;
– солодка мелена паприка;
– сіль.
Приготування:
- ️Промиваємо куряче філе проточною водою, висушуємо паперовими рушниками. Нарізаємо.
- Пергамент трішки змащуємо олією і відбиваємо у ньому курочку. Легенько, щоб вона була тоненька, але не прорвалась.
- Відбивну солимо та перчимо, додаємо солодкої паприки.
- Яйця збиваємо із сіллю.
- Панірувальні сухарі змішуємо із натертим пармезаном, сіллю та солодкою паприкою.
- Відбивну опускаємо у збите яйце, потім у сухарі.
- На гарячій сковороді розтоплюємо масло, додаємо трішки оливкової олії та обсмажуємо шніцель з обох боків. Обов'язково викладаємо на паперовий рушничок.
Смачного!