Як приготувати курячий шніцель – готуємо на сковорідці

2 березня 2023, 14:12
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Джерело:

Оксана Крецул

З курятини можна приготувати будь-яку страву: від закуски, першої страви чи основної. Вона настільки універсальна, що може замінити навіть свинину чи яловичину у класичних рецептах.

Якщо зазвичай шніцель готують із великого шматка свинини, цього разу ми пропонуємо замінити його ніжне куряче філе. Така страва підкорить з першого шматочку своїм смаком, соковитістю та поживністю.

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Курячий шніцель чудово підійде до картопляного пюре, овочів, гречки чи рису. Якщо ви обожнюєте експерименти – замініть у бургері яловичу котлету на шніцель з курки та насолоджуйтеся. Це нереально смачно і ситно!

Рецепт курячого шніцеля

  • Час: 20 хвилин
  • Порції: 2
Інгредієнти:
 – куряче філе;
 – 2 курячих яйця;
 – оливкова олія;
 – сіль;
 – вершкове масло;
 – чорний мелений перець;
 – солодка паприка.
Для паніровки:
 – панірувальні сухарі;
 – тертий пармезан;
 – солодка мелена паприка;
 – сіль.

Приготування:

  • ️Промиваємо куряче філе проточною водою, висушуємо паперовими рушниками. Нарізаємо.
  • Пергамент трішки змащуємо олією і відбиваємо у ньому курочку. Легенько, щоб вона була тоненька, але не прорвалась.
  • Відбивну солимо та перчимо, додаємо солодкої паприки.
  • Яйця збиваємо із сіллю.

  • Панірувальні сухарі змішуємо із натертим пармезаном, сіллю та солодкою паприкою.
  • Відбивну опускаємо у збите яйце, потім у сухарі.
  • На гарячій сковороді розтоплюємо масло, додаємо трішки оливкової олії та обсмажуємо шніцель з обох боків. Обов'язково викладаємо на паперовий рушничок.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак