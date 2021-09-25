Як приготувати курячий ватерзой: рецепт густого і ситного супу
25 вересня 2021 , 21:54Читать новость на русском
Джерело:Їжа
У супі ватерзой досить цікавий смак, а ще соус, який додається наприкінці додає йому незвичного смаку!
Суп ватерзой зазвичай готують з рибою, але ми пропонуємо вам спробувати його з курятиною. Так він вийде наваристим та ароматним.
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Суп надзвичайно смачний та наваристий, після нього ви вже не захочете десерту!
Рецепт курячого ватерзой
- Час: 2 години
- Порції: 6 – 8
Курячий суп / Фото eats marter
– 1 куряча тушка;
– 1 лавровий лист;
– тим'ян;
– 50 г вершкового масла;
– 2 шт. ріпчастої цибулі;
– 1500 мл курячого бульйону;
– 3 шт. моркви;
– 3 стебла селери;
– 3 шт. цибулі порей;
– 5 шт. картполі;
– 250 мл жирних вершків від 30 – 33%;
– 2 яєчних жовтки;
– 25 г петрушки;
– сіль;
– чорний мелений перець.
Приготування:
- Дрібно наріжте цибулю та обсмажте в каструлі (з товстим дном) на вершковому маслі.
Приготування супу / Фото Їжа
- Курячу тушку натріть спеціями та викладіть грудкою донизу в каструлю (на цибулю).
Приготування супу / Фото Їжа
- Залийте все бульйоном так, щоб він покривав м'ясо. Тушкуйте інгредієнти на маленькому вогні близько 30 хвилин.
- Додайте до супу грубо нарізану цибулю порей, моркву і селеру. Присмачте тим'яном і лавровим листком. Накрийте суп кришкою і варіть ще 30 хвилин.
Приготування супу / Фото Їжа
- Наріжте картоплю грубими шматками і варіть ще 20 хвилин.
Приготування супу / Фото Їжа
- Вийміть курку з каструлі та охолодіть. Відділіть м'ясо від кісток та шкіри.
- Змішайте жовтки та вершки, додайте трішки бульйону та швидко перемішайте. Влийте соус до супу і ретельно вимішайте його ложкою.
Приготування супу / Фото Їжа
- Відправте куряче м'ясо до супу та перемішайте.
- Перед подачею до столу додайте до супу дрібно нарізану петрушку.
- Суп готовий. Смачного!