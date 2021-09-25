Як приготувати курячий ватерзой: рецепт густого і ситного супу

25 вересня 2021 , 21:54
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Джерело:

Їжа

У супі ватерзой досить цікавий смак, а ще соус, який додається наприкінці додає йому незвичного смаку!

Суп ватерзой зазвичай готують з рибою, але ми пропонуємо вам спробувати його з курятиною. Так він вийде наваристим та ароматним.

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Суп надзвичайно смачний та наваристий, після нього ви вже не захочете десерту!

Рецепт курячого ватерзой

  • Час: 2 години
  • Порції: 6 – 8


Курячий суп / Фото eats marter

Інгредієнти:
 – 1 куряча тушка;
 – 1 лавровий лист;
 – тим'ян;
 – 50 г вершкового масла;
 – 2 шт. ріпчастої цибулі;
 – 1500 мл курячого бульйону;
 – 3 шт. моркви;
 – 3 стебла селери;
 – 3 шт. цибулі порей;
 – 5 шт. картполі;
 – 250 мл жирних вершків від 30 – 33%;
 – 2 яєчних жовтки;
 – 25 г петрушки;
 – сіль;
 – чорний мелений перець.

Приготування:

  1. Дрібно наріжте цибулю та обсмажте в каструлі (з товстим дном) на вершковому маслі.


Приготування супу / Фото Їжа

  1. Курячу тушку натріть спеціями та викладіть грудкою донизу в каструлю (на цибулю).


Приготування супу / Фото Їжа

  1. Залийте все бульйоном так, щоб він покривав м'ясо. Тушкуйте інгредієнти на маленькому вогні близько 30 хвилин.
  1. Додайте до супу грубо нарізану цибулю порей, моркву і селеру. Присмачте тим'яном і лавровим листком. Накрийте суп кришкою і варіть ще 30 хвилин.


Приготування супу / Фото Їжа

  1. Наріжте картоплю грубими шматками і варіть ще 20 хвилин. 


Приготування супу / Фото Їжа

  1. Вийміть курку з каструлі та охолодіть. Відділіть м'ясо від кісток та шкіри.
  1. Змішайте жовтки та вершки, додайте трішки бульйону та швидко перемішайте. Влийте соус до супу і ретельно вимішайте його ложкою.


Приготування супу / Фото Їжа

  1. Відправте куряче м'ясо до супу та перемішайте.
  1. Перед подачею до столу додайте до супу дрібно нарізану петрушку.
  1. Суп готовий. Смачного!
Автор: Богданна Рибак