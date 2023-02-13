Як приготувати курячу грудку на сковорідці: рецепт з вершками та шпинатом

13 лютого 2023, 10:31
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Смачні рецепти

Така страва стане чудовою окрасою як буденного, так і святкового столу.

Куряче філе можна готувати різними способами: варити, запікати, тушкувати та використовувати сувід. Сьогодні ми пропонуємо скористатися одним з найпростіших методів – смаження.

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Але не просто обсмажити, а замаринувати та готувати у вершковому соусі зі шпинатом. Смачно – пальчики оближете!

Рецепт курячого філе в соусі

  • Час: 50 хвилин
  • Порції: 2
Інгредієнти:
 – 2 курячих філе;
 – 2 зубчики часнику;
 – борошно;
 – листя шпинату;
 – томати чері;
 – 200 грамів 15% вершків;
 – оливкова олія;
 – сіль;
 – спеції до курки.

Приготування:

  • Філе курки розрізаємо на ромбики, не дорізаючи до кінця.
  • Солимо та приправляємо спеціями. Кожне філе обвалюємо в борошні з обох сторін, в кишеньки теж має потрапити борошно.
  • На оливковій олії обсмажуємо часник до золотистості та прибираємо його.

  • Викладаємо на сковорідку філе ромбиками до низу та смажимо по 4 хвилинки з кожної зі сторін до золотистої скоринки на високому вогні.
  • Прибираємо філе зі сковорідки.
  • Викладаємо на сковорідку шпинат та томати, смажимо декілька хвилин та заправляємо гарячими вершками.
  • Повертаємо філе до вершкового соусу та готуємо ще по 5 хвилин з кожної зі сторін на середньому вогні під кришкою.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак