Як приготувати курячу грудку на сковорідці: рецепт з вершками та шпинатом

Така страва стане чудовою окрасою як буденного, так і святкового столу.

Куряче філе можна готувати різними способами: варити, запікати, тушкувати та використовувати сувід. Сьогодні ми пропонуємо скористатися одним з найпростіших методів – смаження.

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Але не просто обсмажити, а замаринувати та готувати у вершковому соусі зі шпинатом. Смачно – пальчики оближете!

Рецепт курячого філе в соусі

Час: 50 хвилин

50 хвилин Порції: 2

– 2 курячих філе;– 2 зубчики часнику;– борошно;– листя шпинату;– томати чері;– 200 грамів 15% вершків;– оливкова олія;– сіль;– спеції до курки.

Приготування:

Філе курки розрізаємо на ромбики, не дорізаючи до кінця.

Солимо та приправляємо спеціями. Кожне філе обвалюємо в борошні з обох сторін, в кишеньки теж має потрапити борошно.

На оливковій олії обсмажуємо часник до золотистості та прибираємо його.

Викладаємо на сковорідку філе ромбиками до низу та смажимо по 4 хвилинки з кожної зі сторін до золотистої скоринки на високому вогні.

Прибираємо філе зі сковорідки.

Викладаємо на сковорідку шпинат та томати, смажимо декілька хвилин та заправляємо гарячими вершками.

Повертаємо філе до вершкового соусу та готуємо ще по 5 хвилин з кожної зі сторін на середньому вогні під кришкою.

Смачного!