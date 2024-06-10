Старовинний український напій: як приготувати квас з бузини
10 червня 2024, 22:35Читать новость на русском
Джерело:ТСН
Ніжні білі квіточки, які тішать своїм цвітінням у червні, є ключовим інгредієнтом для дуже смачного домашнього квасу. Він чудово втамує спрагу в літню спеку!
Перед приготуванням квасу обов'язково почистіть квіти від будь-яких комах чи забруднень. Наявність сторонніх елементів може зіпсувати весь напій.
Не пропустіть Влітку кращого не вигадаєш: прості рецепти смачної окрошки
Квас з бузини
- Час: 1 година
- Порцій: 4
– 10 літрів води;
– 12 – 15 суцвіть бузини;
– 1 кілограм цукру;
– 10 – 20 грамів лимонної кислоти (можна замінити 1 лимоном).
Приготування:
- Зберіть суцвіття бузини напередодні, найкраще в безхмарну погоду, адже для приготування квасу використовується пилок цієї рослини. Він містить природні дріжджі, які живляться цукром і забезпечують газування напою.
- Переконайтеся, що вибрані для квасу молоді суцвіття бузини вже розпустилися. Також перевірте, щоб на них не було комах.
- Обережно обріжте квіти разом із пилком від стебел.
- У великій каструлі розмістіть підготовлені квіти бузини, додайте цукор та сік лимона чи лимонну кислоту.
- Залляйте 10 літрів води та ретельно перемішайте, щоб цукор розчинився. Залиште каструлю при кімнатній температурі на 5 днів для ферментації. Щоб уникнути потрапляння комах, накрийте каструлю рушником. Періодично перемішуйте квас кілька разів на день.
- По завершенню бродіння процідіть напій, видаливши квіти, та розлийте його по пляшках, залишаючи одну четверту частину об'єму вільною.
- Натисніть на пляшку, щоб випустити зайве повітря, закрийте кришкою і помістіть в холодильник або інше прохолодне місце.