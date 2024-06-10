Старовинний український напій: як приготувати квас з бузини

10 червня 2024, 22:35
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Джерело:

ТСН

Ніжні білі квіточки, які тішать своїм цвітінням у червні, є ключовим інгредієнтом для дуже смачного домашнього квасу. Він чудово втамує спрагу в літню спеку!

Перед приготуванням квасу обов'язково почистіть квіти від будь-яких комах чи забруднень. Наявність сторонніх елементів може зіпсувати весь напій.

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Квас з бузини

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 10 літрів води;
– 12 – 15 суцвіть бузини;
– 1 кілограм цукру;
– 10 – 20 грамів лимонної кислоти (можна замінити 1 лимоном).

Приготування:

  1. Зберіть суцвіття бузини напередодні, найкраще в безхмарну погоду, адже для приготування квасу використовується пилок цієї рослини. Він містить природні дріжджі, які живляться цукром і забезпечують газування напою.
  2. Переконайтеся, що вибрані для квасу молоді суцвіття бузини вже розпустилися. Також перевірте, щоб на них не було комах.
  3. Обережно обріжте квіти разом із пилком від стебел.
  4. У великій каструлі розмістіть підготовлені квіти бузини, додайте цукор та сік лимона чи лимонну кислоту.
  5. Залляйте 10 літрів води та ретельно перемішайте, щоб цукор розчинився. Залиште каструлю при кімнатній температурі на 5 днів для ферментації. Щоб уникнути потрапляння комах, накрийте каструлю рушником. Періодично перемішуйте квас кілька разів на день.
  6. По завершенню бродіння процідіть напій, видаливши квіти, та розлийте його по пляшках, залишаючи одну четверту частину об'єму вільною. 
  7. Натисніть на пляшку, щоб випустити зайве повітря, закрийте кришкою і помістіть в холодильник або інше прохолодне місце.

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська