Скільки потрібно солі: як правильно заквасити огірки
19 липня 2024, 06:25Читать новость на русском
Джерело:Мadame Еdith
Квашені огірки можна подавати як самостійну закуску або як добавку до хліба, нарізки та страв з м'яса. Це також дуже популярний інгредієнт зимових салатів.
Квашені огірки обов'язково повинні бути в коморі кожного поважаючого себе кулінара. Без кількох баночок такої закрутки сезон консервації не можна вважати вдалим!
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Квашені огірки
- Час: 1 година
- Порцій: 4
– 3 кілограми огірків;
– 3,5 літра води;
– 3,5 столові ложки солі;
– 5 штук хрону;
– кріп до смаку;
– 10 зубчиків часнику;
– за бажанням: листя смородини, хрону або дуба.
Приготування:
- Ретельно вимийте банки. Покладіть промитий і нарізаний на шматочки кріп.
- Коріння хрону помийте, почистіть від шкірки та розріжте вздовж на 2 – 4 частини залежно від товщини.
- Викладіть в банки разом з часником (по 2 зубчики на банку).
- В самому кінці додайте вимиті огірки. Укладати їх слід дуже щільно.
- У великій каструлі закип’ятіть 3,5 літри води з 3,5 столовими ложками солі.
- Киплячою сумішшю залийте огірки.
- Закрийте чистими та сухими кришками.
- Залиште вистигати.
- Зберігайте огірки вдома 1 – 2 дні.
- За цей час вода в них почне мутніти і вони змінять колір.
- Після закінчення цього часу заберіть їх в підвал і залишіть мінімум на 2 – 3 місяці в темному, прохолодному і сухому місці.