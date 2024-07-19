Скільки потрібно солі: як правильно заквасити огірки

Квашені огірки можна подавати як самостійну закуску або як добавку до хліба, нарізки та страв з м'яса. Це також дуже популярний інгредієнт зимових салатів.

Квашені огірки обов'язково повинні бути в коморі кожного поважаючого себе кулінара. Без кількох баночок такої закрутки сезон консервації не можна вважати вдалим!

До теми Швидкий рецепт без стерилізації: як приготувати мариновані огірки

Квашені огірки

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

– 3 кілограми огірків;– 3,5 літра води;– 3,5 столові ложки солі;– 5 штук хрону;– кріп до смаку;– 10 зубчиків часнику;– за бажанням: листя смородини, хрону або дуба.

Приготування:

Ретельно вимийте банки. Покладіть промитий і нарізаний на шматочки кріп. Коріння хрону помийте, почистіть від шкірки та розріжте вздовж на 2 – 4 частини залежно від товщини. Викладіть в банки разом з часником (по 2 зубчики на банку). В самому кінці додайте вимиті огірки. Укладати їх слід дуже щільно. У великій каструлі закип’ятіть 3,5 літри води з 3,5 столовими ложками солі. Киплячою сумішшю залийте огірки. Закрийте чистими та сухими кришками. Залиште вистигати. Зберігайте огірки вдома 1 – 2 дні. За цей час вода в них почне мутніти і вони змінять колір. Після закінчення цього часу заберіть їх в підвал і залишіть мінімум на 2 – 3 місяці в темному, прохолодному і сухому місці.

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