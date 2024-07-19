Скільки потрібно солі: як правильно заквасити огірки

19 липня 2024, 06:25
Читать новость на русском

Джерело:

Мadame Еdith

Квашені огірки можна подавати як самостійну закуску або як добавку до хліба, нарізки та страв з м'яса. Це також дуже популярний інгредієнт зимових салатів.

Квашені огірки обов'язково повинні бути в коморі кожного поважаючого себе кулінара. Без кількох баночок такої закрутки сезон консервації не можна вважати вдалим!

До теми Швидкий рецепт без стерилізації: як приготувати мариновані огірки

Квашені огірки

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 3 кілограми огірків;
– 3,5 літра води;
– 3,5 столові ложки солі;
– 5 штук хрону;
– кріп до смаку;
– 10 зубчиків часнику;
– за бажанням: листя смородини, хрону або дуба.

Приготування:

  1. Ретельно вимийте банки. Покладіть промитий і нарізаний на шматочки кріп.
  2. Коріння хрону помийте, почистіть від шкірки та розріжте вздовж на 2 – 4 частини залежно від товщини.
  3. Викладіть в банки разом з часником (по 2 зубчики на банку).
  4. В самому кінці додайте вимиті огірки. Укладати їх слід дуже щільно.
  5. У великій каструлі закип’ятіть 3,5 літри води з 3,5 столовими ложками солі.
  6. Киплячою сумішшю залийте огірки.
  7. Закрийте чистими та сухими кришками.
  8. Залиште вистигати. 
  9. Зберігайте огірки вдома 1 – 2 дні.
  10. За цей час вода в них почне мутніти і вони змінять колір.
  11. Після закінчення цього часу заберіть їх в підвал і залишіть мінімум на 2 – 3 місяці в темному, прохолодному і сухому місці.

Як смачно замаринувати огірки: всі деталі
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська