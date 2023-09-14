Квашена капуста з журавлиною за рецептом Євгена Клопотенка

Коли ціни на білоголову капусту стали доступними, настав час готувати заготовки на зиму. А саме квасити капусту, але не просто з морквою, а з журавлиною.

Квашена капуста – відмінна закуска на зиму з простих та доступних інгредієнтів. Зазвичай її готують з морквою, та сьогодні ми пропонуємо спробувати з журавлиною.

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Щоб приготувати квашену капусту в банках вам потрібно всього кілька інгредієнтів та перевірений рецепт від українського шеф-кухаря Євгена Клопотенка.

Рецепт квашеної капусти з журавлиною

Час: 4 дні

4 дні Порції: 2

– 2 кілограми білоголової капусти;– 2 столові ложки солі;– 1 столова ложка цукру;– 1 столова ложка сухого кропу;– 1 чайна ложка кмину;– 2 моркви;– 1 жменя журавлини чи калини.

Приготування:

Шаткуємо білоголову капусту будь-яким зручним способом та розміром, прибравши тверду частину качана.

Посипаємо капусту сіллю, кмином, цукром та сухим кропом. Гарно розминаємо її руками, щоб вона почала пускати сік. Вона повинна бути достатньо солоною, щоб просолитися та прокваситися. Якщо вам здається, що солі не достатньо, додайте ще.

Натираємо моркву на тертці та додаємо її до капусти разом зі жменею калини чи журавлини. Перемішуємо, щоб вони рівномірно розподілилися в масі капусти.

У скляну банку щільно викладаємо капусту, злегка втрамбовуючи. Складаємо чисту марлю в кілька разів і накриваємо нею банку, зафіксувавши гумкою. Поставте банку в чималу миску, щоб рідині, котра буде виділятися під час квасіння, було куди стікати.

Два рази на день "проколюйте" капусту дерев'яною паличкою до дна в кількох місцях, щоб бульбашки повітря могли вільно вийти. Якщо цього не робити, капуста може гірчити.

Через 3 – 4 дні, коли процес квашення завершиться, сік посвітлішає та стане прозорим. Готову капусту накрийте чистою кришкою і поставте в холодильник.

Смачного!

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