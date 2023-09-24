Дивовижна закуска за копійки: як приготувати лечо з кабачків та баклажанів

24 вересня 2023, 22:37
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Джерело:

Fajne gotowanie

Смачна страва, яка не потребує багато часу чи зайвих витрат — мрія кожної господині. Сезонні овочі та трішки старання – ось і все, що потрібно для смачної трапези.

Лечо з баклажанами і цукіні — ідеальний варіант смачної вечері для всієї родини. Обов'язково спробуйте цей рецепт у розпал сезону.

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Рецепт лечо з баклажанами та кабачками

Інгредієнти:
– 800 грамів помідорів у власному соку;
– 300 грамів кабачків;
– 250 грамів баклажан;
– 200 грамів болгарського перцю;
– 150 грамів шампіньйонів;
– 1 невелика цибуля;
– 30 грамів олії (на ваш смак);
– 2 зубчики часнику;
– 2 гвоздики;
– спеції : сіль, чорний перець, паприка, орегано.

Приготування:

  • Часник очистіть і наріжте кубиками. Цибулю також слід почистити і нарізати кубиками. Помістіть овочі в окремі тарілки.
  • Перець помийте, видаліть насіння і наріжте кубиками.
  • Баклажани і кабачки помити і наріжте кубиками.
  • Гриби очистіть та наріжте пластинками.
  • Розігрійте олію в каструлі і обсмажте часник кілька хвилин.
  • Потім додайте цибулю і смажте близько 5 хвилин.
  • Покладіть перець, кабачки, гриби і баклажани.
  • Інгредієнти ретельно перемішайте і смажте на середньому вогні близько 10 хвилин. Час від часу все перемішуйте.
  • Додайте помідори у власному соку та спеції до смаку.
  • Інгредієнти ретельно перемішайте і тушкуйте ще 5 хвилин.
  • Після закінчення цього часу розлийте суміш по мисках і подавайте теплою.
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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська