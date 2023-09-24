Дивовижна закуска за копійки: як приготувати лечо з кабачків та баклажанів
24 вересня 2023, 22:37Читать новость на русском
Джерело:Fajne gotowanie
Смачна страва, яка не потребує багато часу чи зайвих витрат — мрія кожної господині. Сезонні овочі та трішки старання – ось і все, що потрібно для смачної трапези.
Лечо з баклажанами і цукіні — ідеальний варіант смачної вечері для всієї родини. Обов'язково спробуйте цей рецепт у розпал сезону.
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Рецепт лечо з баклажанами та кабачкамиІнгредієнти:
– 800 грамів помідорів у власному соку;
– 300 грамів кабачків;
– 250 грамів баклажан;
– 200 грамів болгарського перцю;
– 150 грамів шампіньйонів;
– 1 невелика цибуля;
– 30 грамів олії (на ваш смак);
– 2 зубчики часнику;
– 2 гвоздики;
– спеції : сіль, чорний перець, паприка, орегано.
Приготування:
- Часник очистіть і наріжте кубиками. Цибулю також слід почистити і нарізати кубиками. Помістіть овочі в окремі тарілки.
- Перець помийте, видаліть насіння і наріжте кубиками.
- Баклажани і кабачки помити і наріжте кубиками.
- Гриби очистіть та наріжте пластинками.
- Розігрійте олію в каструлі і обсмажте часник кілька хвилин.
- Потім додайте цибулю і смажте близько 5 хвилин.
- Покладіть перець, кабачки, гриби і баклажани.
- Інгредієнти ретельно перемішайте і смажте на середньому вогні близько 10 хвилин. Час від часу все перемішуйте.
- Додайте помідори у власному соку та спеції до смаку.
- Інгредієнти ретельно перемішайте і тушкуйте ще 5 хвилин.
- Після закінчення цього часу розлийте суміш по мисках і подавайте теплою.