Святкуємо Трійцю правильно: рецепт лимонаду зі смородини, м'яти та ванілі

До святкового столу важливо подати не тільки смачні страви, а й особливі напої. Приготування лимонаду зі смородини не займе багато часу, але у смак нього неперевершений.

Свіжий смак з ноткою солоду – все це про лимонад зі смородини. Готуйте одразу подвійну порцію, бо гості захочуть ще і ще!

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Лимонад зі смородини та м'яти

Час: 15 хвилини

15 хвилини Порцій: 6

– пів склянки води;– пів склянки цукру;– 1 столова ложка ванільного цукру;– 200 грамів червоної смородини;– 1 чашка апельсинового соку;– холодна мінеральна вода для розведення;– лід до смаку;– пів скибочки лайма, лимона або апельсина;– листя м'яти.

Приготування:

Для сиропу у каструлі закип'ятіть цукор з водою і ваніліном, варіть ще 3 хвилини, зніміть з вогню та остудіть. Промийте смородину (цілі грона) і коротко подрібніть у блендері, процідіть через сито, відіжміть ложкою м’якоть і подрібніть її в пюре, залишки, що накопичилися в ситечку, викиньте. Смородиновий сік з'єднайте з апельсиновим соком і цукровим сиропом, остудіть в холодильнику. Розлийте сироп по половині склянок, додайте лимон/лайм або апельсин, порвану м’яту. Розбавте напій холодною водою з льодом.

Це стане у пригоді: якмити овочі та фрукти для консервації.