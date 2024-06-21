Святкуємо Трійцю правильно: рецепт лимонаду зі смородини, м'яти та ванілі

21 червня 2024, 23:55
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Джерело:

Kwestia smaku

До святкового столу важливо подати не тільки смачні страви, а й особливі напої. Приготування лимонаду зі смородини не займе багато часу, але у смак нього неперевершений.

Свіжий смак з ноткою солоду – все це про лимонад зі смородини. Готуйте одразу подвійну порцію, бо гості захочуть ще і ще!

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Лимонад зі смородини та м'яти

  • Час: 15 хвилини
  • Порцій: 6
Інгредієнти:
для сиропу:
– пів склянки води;
– пів склянки цукру;
– 1 столова ложка ванільного цукру;
– 200 грамів червоної смородини;
– 1 чашка апельсинового соку;
додаткові інгредієнти:
– холодна мінеральна вода для розведення;
– лід до смаку;
– пів скибочки лайма, лимона або апельсина;
– листя м'яти.

Приготування:

  1. Для сиропу у каструлі закип'ятіть цукор з водою і ваніліном, варіть ще 3 хвилини, зніміть з вогню та остудіть.
  2. Промийте смородину (цілі грона) і коротко подрібніть у блендері, процідіть через сито, відіжміть ложкою м’якоть і подрібніть її в пюре, залишки, що накопичилися в ситечку, викиньте.
  3. Смородиновий сік з'єднайте з апельсиновим соком і цукровим сиропом, остудіть в холодильнику.
  4. Розлийте сироп по половині склянок, додайте лимон/лайм або апельсин, порвану м’яту.
  5. Розбавте напій холодною водою з льодом.

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська