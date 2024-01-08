Незабутній смак Італії: як приготувати справжнісіньке лімончелло просто у себе вдома
8 січня 2024, 23:10Читать новость на русском
Джерело:tsukatnata
Лімончелло є чи не найулюбленішим алкогольним напоєм в Італії. Його перемагає хіба вино.
Лімончелло – доволі просте у приготуванні. Ви неодмінно справитесь із цим процесом.
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Лімончелло – покроковий рецепт
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 5
– 6 лимонів;
– 0,5 літра горілки;
– 0,5 кілограма цукру.
Приготування:
- Зніміть з лимонів цедру, помістіть її у банку та додайте горілку.
- Настоюйте цедру на горілці 3 дні в теплому місці.
- Після цього вичавіть сік з лимонів та додайте цукор.
- Нагрійте суміш до розчинення цукру, але не доводьте до кипіння.
- Процідіть сироп та додайте його в горілчану настоянку. Найкраще лімончелло смакує холодним.