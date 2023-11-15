Коли вродили яблука: як приготувати ароматні кекси з корицею

15 листопада 2023, 19:27
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Джерело:

kwestiasmaku

Яблучні кекси з корицею – це завжди вдалий вибір для вечірнього чаювання. Для того, щоб їх приготувати, навіть не потрібно міксера!

Коли потрібно швидко приготувати щось смачненьке до чаю – апетитні мафіни завжди прийдуть на допомогу. Трішки часу, прості інгредієнти, які точно є у вашому холодильнику – і все вже готово!

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Рецепт яблучних мафінів з корицею

Час: 30 хвилин

Порцій: 12

Інгредієнти:

– 125 мілілітрів натурального йогурту;
2 яйця;
125 мілілітрів розтопленого вершкового масла;
– 240 грамів пшеничного борошна;
2 чайні ложки розпушувача;
– 1/2 чайної ложки харчової соди;
– 125 грамів цукру;
– 1,5 яблука;
– 1,5 чайної ложки кориці;
глазур:
– 3 столові ложки лимонного соку;
– 1/2 склянки цукрової пудри.

Приготування:

  • Духовку розігріваємо до 180 градусів та готуємо формочки для мафінів.
  • У миску виливаємо йогурт, масло та вбиваємо яйця. Добре перемішуємо.
  • В іншій мисці з'єднуємо борошно, розпушувач, соду і цукор. Також добре перемішуємо.
  • Яблука чистимо, видаляємо насіння та нарізаємо кубиками до 1 сантиметра. До яблук додаємо корицю.
  • Висипаємо яблука у миску з борошном та добре перемішуємо.
  • З'єднуємо сухі та вологі інгредієнти. Перемішуємо повільно, але не надто довго.
  • Розливаємо тісто по формочках та ставимо пектися на 20 хвилин.
  • Для глазурі нагріваємо сік лимона та змішуємо з цукровою пудрою. Змащуємо мафіни після запікання.

Смачного!

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська