Коли вродили яблука: як приготувати ароматні кекси з корицею
Джерело:kwestiasmaku
Яблучні кекси з корицею – це завжди вдалий вибір для вечірнього чаювання. Для того, щоб їх приготувати, навіть не потрібно міксера!
Коли потрібно швидко приготувати щось смачненьке до чаю – апетитні мафіни завжди прийдуть на допомогу. Трішки часу, прості інгредієнти, які точно є у вашому холодильнику – і все вже готово!
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Рецепт яблучних мафінів з корицею
Час: 30 хвилин
Порцій: 12
Інгредієнти:
– 125 мілілітрів натурального йогурту;
– 2 яйця;
– 125 мілілітрів розтопленого вершкового масла;
– 240 грамів пшеничного борошна;
– 2 чайні ложки розпушувача;
– 1/2 чайної ложки харчової соди;
– 125 грамів цукру;
– 1,5 яблука;
– 1,5 чайної ложки кориці;
глазур:
– 3 столові ложки лимонного соку;
– 1/2 склянки цукрової пудри.
Приготування:
- Духовку розігріваємо до 180 градусів та готуємо формочки для мафінів.
- У миску виливаємо йогурт, масло та вбиваємо яйця. Добре перемішуємо.
- В іншій мисці з'єднуємо борошно, розпушувач, соду і цукор. Також добре перемішуємо.
- Яблука чистимо, видаляємо насіння та нарізаємо кубиками до 1 сантиметра. До яблук додаємо корицю.
- Висипаємо яблука у миску з борошном та добре перемішуємо.
- З'єднуємо сухі та вологі інгредієнти. Перемішуємо повільно, але не надто довго.
- Розливаємо тісто по формочках та ставимо пектися на 20 хвилин.
- Для глазурі нагріваємо сік лимона та змішуємо з цукровою пудрою. Змащуємо мафіни після запікання.
Смачного!