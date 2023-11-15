Коли вродили яблука: як приготувати ароматні кекси з корицею

Яблучні кекси з корицею – це завжди вдалий вибір для вечірнього чаювання. Для того, щоб їх приготувати, навіть не потрібно міксера!

Коли потрібно швидко приготувати щось смачненьке до чаю – апетитні мафіни завжди прийдуть на допомогу. Трішки часу, прості інгредієнти, які точно є у вашому холодильнику – і все вже готово!

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Рецепт яблучних мафінів з корицею

Час: 30 хвилин

Порцій: 12

Інгредієнти:

– 125 мілілітрів натурального йогурту;

– 2 яйця;

– 125 мілілітрів розтопленого вершкового масла;

– 240 грамів пшеничного борошна;

– 2 чайні ложки розпушувача;

– 1/2 чайної ложки харчової соди;

– 125 грамів цукру;

– 1,5 яблука;

– 1,5 чайної ложки кориці;

глазур:

– 3 столові ложки лимонного соку;

– 1/2 склянки цукрової пудри.

Приготування:

Духовку розігріваємо до 180 градусів та готуємо формочки для мафінів.

У миску виливаємо йогурт, масло та вбиваємо яйця. Добре перемішуємо.

В іншій мисці з'єднуємо борошно, розпушувач, соду і цукор. Також добре перемішуємо.

Яблука чистимо, видаляємо насіння та нарізаємо кубиками до 1 сантиметра. До яблук додаємо корицю.

Висипаємо яблука у миску з борошном та добре перемішуємо.

З'єднуємо сухі та вологі інгредієнти. Перемішуємо повільно, але не надто довго.

Розливаємо тісто по формочках та ставимо пектися на 20 хвилин.

Для глазурі нагріваємо сік лимона та змішуємо з цукровою пудрою. Змащуємо мафіни після запікання.

Смачного!