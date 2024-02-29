Це дуже просто: масляний крем лише з трьох інгредієнтів

29 лютого 2024, 08:45
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Джерело:

Beszamel

Масляний крем має насичений смак, який ідеально поєднується з різними видами тортів і надає їм неповторну консистенцію та аромат. Його можна модифікувати та адаптувати до різних смаків.

Масляний крем для тортів можна легко приготувати всього за 5 хвилин. Вам потрібно лише 3 інгредієнти – і все готово! Ви можете легко використовувати цей крем для намазування бісквітних коржів, декору високих тортів або створення дивовижних прикрас.

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Масляний крем

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 6

Легкий та повітряний / Фото unsplash

Інгредієнти:
– 250 грамів вершкового масла;
– 100 мілілітрів молока;
– 200 грамів цукрової пудри;
– 2 чайні ложки ванільного цукру.

Приготування:

  1. Молоко закип'ятіть і остудіть.
  2. Масло має бути м’яким, кімнатної температури.
  3. У високу миску додайте вершкове масло, цукор, молоко та ваніль або інший ароматизатор.
  4. За допомогою міксера на низькій швидкості збивайте все впродовж 5 хвилин або поки суміш не стане густою, пишною і кремовою перламутрового кольору.
  5. Цей крем можна наносити на будь-який вид торта або бісквіта. Щоб крем зберіг свою форму, його необхідно охолодити.

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська