Ароматні мідії за 15 хвилин: майстер-клас від Яни Станішевської

Як за 100 гривень приготувати повноцінний обід на двох осіб? А простісінько! Окрім мідій вам знадобляться часник, зелень петрушки, вино та вершки. І буквально за 15 хвилин вишукана й поживна страва буде на вашому столі.

Більшість вважає, що морепродукти це дорого та тільки для особливих подій. Українська блогерка Яна Станішевська запевняє, що всього за 100 гривень можна приготувати вишукану та ситну вечерю з мідій, яка точно сподобається вашій половинці.

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Мідії не тільки смачні, а й корисні. В них міститься понад двадцять унікальних амінокислот, велика кількість вітамінів, серед яких А, С, D, РР, Е і група В. Безліч мінералів: кальцій, фосфор, магній, натрій, залізо – і це ще не весь перелік.

У мідіях надзвичайно мало жирів, тому їх радять вживати дієтологи.

Рецепт мідій з часником та вершками

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порції: 2

– 1 кілограм мідій;– 1 ріпчаста цибуля;– 2 зубчики часнику;– 70 мілілітрів білого сухого вина;– 50 грамів вершкового масла;– половина пучка свіжої петрушки.

Приготування:

Ретельно промийте мідії, якщо ви придбали їх свіжими. Якщо у вас свіжоморожені мідії, попередньо відварені – просто викладіть їх в глибокий посуд.

У глибокій сковорідці або каструлі розтопіть вершкове масло.

Дрібно наріжте цибулю та часник та обсмажте на сковорідці протягом 2 хвилин.

Відправте в сковорідку або каструлю мідії та полийте їх вином.



Мідії у вершковому соусі / Фото Яни Станішевської

Накрийте кришкою та тушкуйте 4 – 5 хвилин. За цей час мідії повністю повнинні відкритися.

Влийте до мідій вершки та тушкуйте страву ще 2 хвилини.

Дрібно наріжте петрушку та посипте нею морепродукти. Перемішайте страву, щоб соус рівномірно розійшовся по мідіях.