Додаємо пікантності у будні: швидкий рецепт улюбленого місо-супу за 5 хвилин
Джерело:інстаграм thefoodhub.by_ilona
Східна кухня – це чудова можливість урізноманітнити свої будні. Тим паче, що деякі рецепти тішать смаком та швидкістю.
Традиційний місо-суп готується доволі довго та потребує впевнених кулінарних навичок. Однак є простіші варіації цієї страви, на які вам потрібно буде лише кілька хвилин. Усі продукти, назва яких для вас нова, можна знайти у звичайних супермаркетах.
Цікаво Спробуйте знайти щось краще до закусок: гостре зелене масло на всі випадки життя
Швидкий рецепт місо-супу
Час: 5 хвилин
Порцій: 2
Інгредієнти:
– 1,5 чайної ложки місо-пасти;
– 2 столові ложки соєвого соусу;
– 2 стебла зеленої цибулі;
– 1 чайна ложка кленового або іншого сиропу;
– 1 чайна ложка кунжутної олії;
– 250 мілілітрів кип'ятку;
– 3 – 4 грами сушеної водорості вакаме;
– 6 кубиків сиру тофу;
– 6 кубиків сушеної цибулі (або обсмажена у борошні);
– 1 порція китайської локшини;
– смажений кунжут;
– пластівці чилі;
– кінза;
– суміш перців – до смаку.
Приготування:
- Кидаємо водорості в окріп, щоб набухали.
- Цибулю нарізаємо і відділяємо білу частину від зеленої.
- В окремій ємності змішуємо місо-пасту, соєвий соус, кунжутну олію, сироп, суміш перців та білу частину цибулі. Перемішуємо і додаємо 50 мілілітрів окропу. Відставляємо на 1 хвилину.
- Додаємо решту окропу, перемішуємо. Додаємо локшину, водорості, сир тофу, зелену частину цибулі, сушену цибулю, кінзу, кунжут та пластівці чилі, змішані з олією.
Смачного!Це справжня знахідка: підлива для гарнірів за 10 хвилин.