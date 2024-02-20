Додаємо пікантності у будні: швидкий рецепт улюбленого місо-супу за 5 хвилин

Східна кухня – це чудова можливість урізноманітнити свої будні. Тим паче, що деякі рецепти тішать смаком та швидкістю.

Традиційний місо-суп готується доволі довго та потребує впевнених кулінарних навичок. Однак є простіші варіації цієї страви, на які вам потрібно буде лише кілька хвилин. Усі продукти, назва яких для вас нова, можна знайти у звичайних супермаркетах.

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Швидкий рецепт місо-супу

Час: 5 хвилин

Порцій: 2

Інгредієнти:

– 1,5 чайної ложки місо-пасти;

– 2 столові ложки соєвого соусу;

– 2 стебла зеленої цибулі;

– 1 чайна ложка кленового або іншого сиропу;

– 1 чайна ложка кунжутної олії;

– 250 мілілітрів кип'ятку;

– 3 – 4 грами сушеної водорості вакаме;

– 6 кубиків сиру тофу;

– 6 кубиків сушеної цибулі (або обсмажена у борошні);

– 1 порція китайської локшини;

– смажений кунжут;

– пластівці чилі;

– кінза;

– суміш перців – до смаку.

Приготування:

Кидаємо водорості в окріп, щоб набухали. Цибулю нарізаємо і відділяємо білу частину від зеленої. В окремій ємності змішуємо місо-пасту, соєвий соус, кунжутну олію, сироп, суміш перців та білу частину цибулі. Перемішуємо і додаємо 50 мілілітрів окропу. Відставляємо на 1 хвилину. Додаємо решту окропу, перемішуємо. Додаємо локшину, водорості, сир тофу, зелену частину цибулі, сушену цибулю, кінзу, кунжут та пластівці чилі, змішані з олією.

Смачного!