Салат хвилинка з того, що під рукою – рецепт з мівіною
21 березня 2023, 13:29Читать новость на русском
Джерело:Марічка Репецька
Бувають дні, коли не має настрою чи часу готувати, але ж їсти щось потрібно? Ми пропонуємо ситний, швидкий рецепт салату з локшини швидкого приготування – вам сподобається.
Безумовно, ця страва не для щоденного споживання, адже локшина швидкого приготування не несе в собі багато користі для організму. Але коли ви в поході, немає світла чи часу щось готувати – цей рецепт стане в пригоді.
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Мівіну можна запарити невеликою кількістю води, а присмачити страву тими інгредієнтами, які є в холодильнику: ковбаска, сосиски чи крабові палички.
Рецепт салату з мівіною
- Час: 10 хвилин
- Порції: 2
– ︎2 пачки мівіни;
︎ – 500 грамів крабових паличок;
︎︎ – 1 банка консервованої кукурудзи;
︎ – 150 грамів майонезу;
︎ – сіль.
Приготування:
- Запарюємо локшину швидкого приготування згідно з інструкцією на упаковці: заливаємо окропом та накриваємо тарілкою чи кришкою. Залишаємо на 5 – 7 хвилин, аби вона запарилася та набухла. Зливаємо зайву воду.
- З консервованої кукурудзи зливаємо воду та перекладаємо все в миску.
- Нарізаємо крабові палички шматочками.
- Змішуємо крабові палички, кукурудзу, запарену мівіну та заправляємо спеціями та майонезом. Перемішуємо.
Смачного!