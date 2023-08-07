Нарешті сезон молодої картоплі: готуємо з кропом та часником
7 серпня 2023, 23:13Читать новость на русском
Молода картопля – одна з найбільших кулінарних принад літа. Готувати її дуже легко, а неповторний смак ніколи не розчарує та не набридне.
Для приготування ідеальної молодої картоплі потрібно знати кілька секретів. Перше – її варто обварити до повної готовності. Друге – смажити потрібно тільки на вершковому маслі. Трішки свіжої зелені та масла – і від страви не залишиться нічого.
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Рецепт молодої картоплі з часником та кропом
Час: 30 хвилин
Порцій: 4Інгредієнти:
– 1 кілограм молодої картоплі;
– 40 – 50 грамів вершкового масла;
– 2 зубчики часнику;
– 5 гілочок кропу;
– сіль – до смаку.
Приготування:
- Заливаємо картоплю на 15 хвилин холодною водою. Чистимо, миємо та варимо до готовності.
- Перекладаємо картоплю у велику розігріту сковорідку.
- Додаємо на пательню вершкове масло. Розподіляємо його по всій сковорідці за допомогою ручки, без лопатки, щоб не пошкодити цілісність картоплі.
- Смажимо картоплю до рум'янцю.
- Наприкінці додаємо кріп та часник. Трішки перемішуємо та відставляємо з вогню.
- Подаємо як гарнір із салатом або м'ясними стравами.