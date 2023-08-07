Нарешті сезон молодої картоплі: готуємо з кропом та часником

7 серпня 2023, 23:13
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Молода картопля – одна з найбільших кулінарних принад літа. Готувати її дуже легко, а неповторний смак ніколи не розчарує та не набридне.

Для приготування ідеальної молодої картоплі потрібно знати кілька секретів. Перше – її варто обварити до повної готовності. Друге – смажити потрібно тільки на вершковому маслі. Трішки свіжої зелені та масла – і від страви не залишиться нічого.

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Рецепт молодої картоплі з часником та кропом

Час: 30 хвилин

Порцій: 4

Інгредієнти:
– 1 кілограм молодої картоплі;
– 40 – 50 грамів вершкового масла;
– 2 зубчики часнику;
– 5 гілочок кропу;
– сіль – до смаку.

Приготування:

  • Заливаємо картоплю на 15 хвилин холодною водою. Чистимо, миємо та варимо до готовності.
  • Перекладаємо картоплю у велику розігріту сковорідку.
  • Додаємо на пательню вершкове масло. Розподіляємо його по всій сковорідці за допомогою ручки, без лопатки, щоб не пошкодити цілісність картоплі.
  • Смажимо картоплю до рум'янцю.
  • Наприкінці додаємо кріп та часник. Трішки перемішуємо та відставляємо з вогню.
  • Подаємо як гарнір із салатом або м'ясними стравами.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська