Дивовижний смак: як готувати молоду картоплю у духовці

Молода картопля – це один з найочікуваніших продуктів весняного періоду. Це улюблений гарнір, який можна доповнити будь-яким м'ясом та салатом.

Однією з головних переваг молодої картоплі є те, що вона не потребує довгого часу приготування, оскільки має тендітну текстуру. Це робить її ідеальним компаньйоном для різноманітних страв – від салатів до гарнірів та навіть супів.

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Рецепт молодої картоплі у духовці

Час: 1 година

година Порцій: 4

– 1 кілограм молодої картоплі;– 5 – 8 зубчиків часнику;– 5 столових ложок оливкової олії;– сіль до смаку;– подрібнена зелень: любисток, чебрець, майоран, кріп, петрушка або розмарин – вибирайте на свій смак.

Приготування:

Молоду картоплю ретельно почистіть і обсушіть паперовим рушником. Помістіть її в миску і полийте оливковою олією. Якщо вам не подобається смак оливкової олії, можна використовувати розтоплене масло. Додайте продавлений часник, подрібнену зелень і сіль. Перемішайте картоплю, щоб вона покрилася оливковою олією. Підготуйте чорне деко з духовки та застеліть його папером для випічки. Викладіть картоплю на деко і рівномірно розподіліть її. Поставте в розігріту до 200°С духовку і випікайте 40 хвилин. Під час запікання можна щипцями перевернути картоплю на інший бік. Запечена картопля повинна бути золотистою. Подавайте картоплю прямо з духовки, щедро посипавши свіжим кропом. Додайте до картоплі улюблене м'ясо. Запечена картопля як самостійна страва чудово смакує зі склянкою кефіру або кислого молока.

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