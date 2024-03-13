Дивовижний смак: як готувати молоду картоплю у духовці

13 березня 2024, 15:35
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Джерело:

Smaker

Молода картопля – це один з найочікуваніших продуктів весняного періоду. Це улюблений гарнір, який можна доповнити будь-яким м'ясом та салатом.

Однією з головних переваг молодої картоплі є те, що вона не потребує довгого часу приготування, оскільки має тендітну текстуру. Це робить її ідеальним компаньйоном для різноманітних страв – від салатів до гарнірів та навіть супів.

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Рецепт молодої картоплі у духовці

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 кілограм молодої картоплі;
– 5 – 8 зубчиків часнику;
– 5 столових ложок оливкової олії;
– сіль до смаку;
– подрібнена зелень: любисток, чебрець, майоран, кріп, петрушка або розмарин – вибирайте на свій смак.

Приготування:

  1. Молоду картоплю ретельно почистіть і обсушіть паперовим рушником.
  2. Помістіть її в миску і полийте оливковою олією. Якщо вам не подобається смак оливкової олії, можна використовувати розтоплене масло. Додайте продавлений часник, подрібнену зелень і сіль. Перемішайте картоплю, щоб вона покрилася оливковою олією.
  3. Підготуйте чорне деко з духовки та застеліть його папером для випічки.
  4. Викладіть картоплю на деко і рівномірно розподіліть її.
  5. Поставте в розігріту до 200°С духовку і випікайте 40 хвилин.
  6. Під час запікання можна щипцями перевернути картоплю на інший бік. Запечена картопля повинна бути золотистою.
  7. Подавайте картоплю прямо з духовки, щедро посипавши свіжим кропом.
  8. Додайте до картоплі улюблене м'ясо.
  9. Запечена картопля як самостійна страва чудово смакує зі склянкою кефіру або кислого молока.
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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська