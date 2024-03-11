Італійський ресторанчик просто у вас вдома: як приготувати морепродукти у вершковому соусі

11 березня 2024, 21:25
Читать новость на русском

Джерело:

Obozrevatel

Пасту з морепродуктами люблять багато українців. Окрім неймовірного смаку, її ще й дуже просто готувати.

Вершки неймовірно підкреслюють аромат морепродуктів. З цим рецептом ви відчуєте себе, як у відпустці.

Буде смачно "Водний Світ" дарує відчуття свята: що особливого приготувати з морепродуктами

Як приготувати морепродукти у вершковому соусі

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 2
Інгредієнти:
– 400 грамів макаронів;
– 1 – 2 чайні ложки лимонної цедри;
– 70 грамів твердого сиру;
– 6 – 7 зубчиків часнику;
– 200 грамів вершків;
– 400 грамів креветок;
– 0,5 склянки білого сухого вина;
– петрушка до смаку;
– 2 – 3 столові ложки оливкової олії;
– 20 грамів масла. Секрет вдалої страви – у добірних продуктах. Тож надавайте перевагу лиш надійним і перевіреним виробникам. Таким як ТМ “Водний Світ” – беззаперечному лідеру на українському ринку морепродуктів, який упродовж 22 років постачає високоякісну продукцію, що ще жодного разу не підводила споживачів.

Приготування:

  1. Почистьте креветки та часник. Останній подрібніть ножем.
  2. Розігрійте пательню з оливковою олією і маслом. Всипте туди часник та пасеруйте його декілька секунд.
  3. Далі викладіть креветки та підсмажте з обох сторін по 30 секунд до золотистого кольору. Потім дістаньте їх та відкладіть.
  4. На пательню з часником влийте біле вино і випаруйте звідти увесь алкоголь.
  5. Тим часом поставте варитися макарони.
  6. Коли алкоголь зі сковорідки випарується, а об'єм суміші зменшитися вдвічі чи навіть втричі, додайте цедру лимона та вершки. Натріть до суміші твердий сир, перемішайте і варіть соус до загустіння. У процесі варіння додайте солі та перцю.
  7. Помиту петрушку подрібніть ножем.
  8. Макарони трішки залийте соусом і гарненько перемішайте. Викладіть їх на сервірувальну тарілку, зверху додайте креветки, соус і посипте пасту петрушкою.
Сподобався рецепт? Спробуйте ще приготувати смачну рибу під шубою в духовці.
Автор: Ольга Котів