Італійський ресторанчик просто у вас вдома: як приготувати морепродукти у вершковому соусі
11 березня 2024, 21:25Читать новость на русском
Джерело:Obozrevatel
Пасту з морепродуктами люблять багато українців. Окрім неймовірного смаку, її ще й дуже просто готувати.
Вершки неймовірно підкреслюють аромат морепродуктів. З цим рецептом ви відчуєте себе, як у відпустці.
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Як приготувати морепродукти у вершковому соусі
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 2
– 400 грамів макаронів;
– 1 – 2 чайні ложки лимонної цедри;
– 70 грамів твердого сиру;
– 6 – 7 зубчиків часнику;
– 200 грамів вершків;
– 400 грамів креветок;
– 0,5 склянки білого сухого вина;
– петрушка до смаку;
– 2 – 3 столові ложки оливкової олії;
– 20 грамів масла. Секрет вдалої страви – у добірних продуктах. Тож надавайте перевагу лиш надійним і перевіреним виробникам. Таким як ТМ “Водний Світ” – беззаперечному лідеру на українському ринку морепродуктів, який упродовж 22 років постачає високоякісну продукцію, що ще жодного разу не підводила споживачів.
Приготування:
- Почистьте креветки та часник. Останній подрібніть ножем.
- Розігрійте пательню з оливковою олією і маслом. Всипте туди часник та пасеруйте його декілька секунд.
- Далі викладіть креветки та підсмажте з обох сторін по 30 секунд до золотистого кольору. Потім дістаньте їх та відкладіть.
- На пательню з часником влийте біле вино і випаруйте звідти увесь алкоголь.
- Тим часом поставте варитися макарони.
- Коли алкоголь зі сковорідки випарується, а об'єм суміші зменшитися вдвічі чи навіть втричі, додайте цедру лимона та вершки. Натріть до суміші твердий сир, перемішайте і варіть соус до загустіння. У процесі варіння додайте солі та перцю.
- Помиту петрушку подрібніть ножем.
- Макарони трішки залийте соусом і гарненько перемішайте. Викладіть їх на сервірувальну тарілку, зверху додайте креветки, соус і посипте пасту петрушкою.