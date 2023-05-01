Ідеальний до чаю чи кави – рецепт морквяного пирога з сиром
1 травня 2023, 13:03Читать новость на русском
Псується морква, а ви не знаєте, що з неї приготувати? Скористайтеся рецептом морквяного пирога, який готує сам Ектор Хіменес-Браво.
Шоколад, цукерки, печиво чи пиріжки – навіть ці смаколики з часом набридають. Якщо ви в пошуках незвичної альтернативи, радимо спробувати цей морквяний пиріг.
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Рецептом домашньої випічки поділився український шеф-кухар колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво. Така випічка чудово підійде як до святкового столу, так і до буденного.
Рецепт морквяного пирога
- Час: 70 хвилин
- Порції: 6 – 8
Приготування:
- Розігріваємо духовку до 150 градусів.
- Для приготування пирога змішуємо всі інгредієнти для тіста. Ананаси нарізаємо дрібними шматочками, родзинки попередньо замочуємо у воді.
- Ретельно перемішуємо тісто, перекладаємо у жаротривку форму та відправляємо випікатися на 60 хвилин.
- Морквяний пиріг готовий, коли зубочистка буде повністю сухою.
- Даємо випічці повністю охолонути, а лише потім додаємо зверху глазур.
Смачного!