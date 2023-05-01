Ідеальний до чаю чи кави – рецепт морквяного пирога з сиром

Псується морква, а ви не знаєте, що з неї приготувати? Скористайтеся рецептом морквяного пирога, який готує сам Ектор Хіменес-Браво.

Шоколад, цукерки, печиво чи пиріжки – навіть ці смаколики з часом набридають. Якщо ви в пошуках незвичної альтернативи, радимо спробувати цей морквяний пиріг.

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Рецептом домашньої випічки поділився український шеф-кухар колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво. Така випічка чудово підійде як до святкового столу, так і до буденного.

Рецепт морквяного пирога

Час: 70 хвилин

70 хвилин Порції: 6 – 8

Інгредієнти:

– 140 грамів олії;

– 2 яйця;

– 200 грамів цукру (коричневого);

– 300 грамів тертої моркви;

– 180 грамів борошна;

– половина чайної ложки соди;

– 1 чайна ложка кориці;

– сіль;

– ананаси;

– родзинки;

– улюблені горіхи.

Для глазурі:

– 250 грамів вершкового сиру;

– 275 грамів цукрової пудри.

Приготування:

Розігріваємо духовку до 150 градусів.

Для приготування пирога змішуємо всі інгредієнти для тіста. Ананаси нарізаємо дрібними шматочками, родзинки попередньо замочуємо у воді.

Ретельно перемішуємо тісто, перекладаємо у жаротривку форму та відправляємо випікатися на 60 хвилин.

Морквяний пиріг готовий, коли зубочистка буде повністю сухою.

Даємо випічці повністю охолонути, а лише потім додаємо зверху глазур.

Смачного!