Не торт, витвір мистецтва – рецепт мусового десерту з полуницею та лимоном

Щоб створити справжній кондитерський шедевр не обов'язково закінчувати кулінарні курси. Розкішний торт можна приготувати власноруч.

Полунично-лимонний мусовий торт стане не тільки смачним доповненням до кави чи чаю, а й окрасою будь-якого святкового столу.

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Торт неймовірно красивий зовні, а всередині справжній витвір мистецтва. Кожен шар торта в розрізі наповнений своїм особливим смаком, які чудово поєднуються між собою.

Рецепт полунично-лимонного мусового торта

Час: 6 годин

6 годин Порції: 8

):– 3 яйця;– 120 грамів цукру;– 120 грамів борошна;– 25 грамів олії;– 4 грамів розпушувача.

Приготування:

Яйця збиваємо з цукром впродовж 5 хвилин до пишної світлої маси.

Додаємо просіяне борошно та розпушувач. Вимішуємо лопаткою до однорідності, додаємо олію.

Швиденько вимішуємо. Виливаємо тісто на деко застелене пергаментом.

Випікаємо при 180 градусах 12 хвилин. Виймаємо і діємо охолонути.

Вирізаємо коло 16 сантиметрів і ховаємо його під харчову плівку.

– 200 грамів полуничного пюре;– 50 грамів цукру;– 1 чайна ложка крохмалю + 20 грамів води;– 5 грамів желатину замоченого у 30 грамах води.

Приготування:

До пюре додаємо цукор. Ставимо на вогонь, як тільки маса буде на межі закипання, додаємо крохмаль розведений водою.

Після закипання проварюємо конфі 30 секунд, постійно помішуючи. Далі знімаємо з вогню, даємо охолонути 2 хвилини і додаємо желатин.

Перемішуємо і виливаємо у силіконову форму або підготовлене роз'ємне кільце діаметром 16 сантиметрів. Ставимо в холодильник до застигання.

– 140 грамів полуничного пюре;– 60 грамів цукру;– 6 грамів желатину замоченого у 35 грамах води;– 1 чайна ложка крохмалю;– 200 грамів жирних вершків.

Приготування:

До пюре додаємо цукор та крохмаль. Ставимо на вогонь і проварюємо масу після закипання 30 секунд. Знімаємо і після двох хвилин охолодження додаємо желатин. Даємо охолонути до тепленького стану.

Додаємо збиті вершки і перемішуємо вінчиком до однорідності. Виливаємо мус зверху застиглого конфі і ставимо начинку в морозильник до повної заморозки.

– 120 грамів лимонного соку;– 110 грамів цукру;– 1 чайна ложка лимонної цедри;– 4 яєчні жовтки;– 70 грамів білого шоколаду;– 500 грамів жирних вершків;– 14 грамів желатину замоченого у 60 грамах води.

Приготування:

До жовтків додаємо цукор, перемішуємо вінчиком. Додаємо сік та цедру. Ставимо на мінімальний підігрів і варимо до легкого загущення близько 5 хвилин (постійно помішуємо). Пропускаємо масу через сито.

Додаємо шоколад. Перемішуємо і додаємо желатин. Даємо охолонути до теплого стану.

Об'єднуємо заварну лимонну основу зі збитими вершками і ретельно вимішуємо лопаткою, а потім вінчиком до однорідності.

Викладаємо все шарами, останнім має бути бісквіт. Відправляємо все в морозилку до охолодження. За бажанням поливаємо дзеркальною глазур'ю.

Смачного!