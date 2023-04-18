Рецепт м’ясного рулету з сухофруктами – пальчики оближете

Що подати до столу, аби здивувати гостей та рідних? Зупиніть свій вибір на м'ясному рулеті зі свинини, який начинений сухофруктами.

М'ясний рулет – чудовий варіант для закуски чи основної страви до святкового, чи буденного столу. Обов'язково приготуйте його не просто зі спеціями, а з сухофруктами.

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До свинини пасують такі сухофрукти, як чорнослив, курага, інжир.

М'ясний рулет з сухофруктами

Час: 4 години

4 години Порції: 8 – 10

Інгредієнти:

– 1,5 кілограма свинячої шиї;

– 300 грамів сухофруктів (чорнослив, курага, інжир);

– 5 – 7 зубчиків часнику;

– 3 столові ложки копченої паприки та спецій для м'яса;

– 100 – 140 грамів не гострої гірчиці;

– сіль;

– чорний мелений перець.

Приготування:

Замочуємо в окропі наші сухофрукти, дрібно нарізаємо їх ножем.

Для маринаду змішуємо гірчицю, сіль, перець, спеції і подрібнений часник.

Свинину нарізаємо в рівний пласт. Не треба старатись різати сильно тонко. Трішки відбиваємо. Особливу увагу при відбиванні треба приділити краю рулету, який буде закручуватися останнім.

Змащуємо наше м’ясо половиною маринаду, викладаємо зверху нарізані сухофрукти, не на весь шмат. До того краю, що ми відбивали. Загортаємо рулет і перев'язуємо ниткою. Змащуємо рештою маринаду.

Викладаємо швом до низу і запікаємо при 160 градусів приблизно 3 години. Даємо охолонути, знімаємо нитки.

Смачного!