Незмінна класика: рецепт налисників на Сиропусну неділю, який точно вийде у всіх

16 березня 2024, 10:35
Читать новость на русском

Джерело:

Kwestia smaku

Неможливо собі уявити Масну неділю без улюблених налисників. Найчастіше їх подають із сиром, проте ви можете додати й іншу начинку.

Для того, щоб вони вийшли особливо ніжними, додайте у тісто газовану воду. Млинці, приготовані таким чином, виходять ніжнішими. Якщо є час, тісто можна приготувати за пів години до приготування, щоб воно відпочило.

Не пропустіть "Водний Світ" дарує відчуття свята: що особливого приготувати з морепродуктами

Рецепт млинців

  • Час:30 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 склянка пшеничного борошна;
– 2 яйця;
– 1 стакан молока
– 3/4 склянки води (бажано газованої);
– дрібка солі;
– 3 столові ложки вершкового масла або рослинної олії.

Приготування:

  1. Борошно висипте в миску, додайте яйця, молоко, воду і сіль. Перемішайте до однорідності.
  2. Додайте розтоплене вершкове масло або рослинну олію і перемішайте Смажте млинці на добре розігрітій сковороді з тонким дном.
Можна також приготувати на Масну неділю: рецепт гречаних вареників.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська