Незмінна класика: рецепт налисників на Сиропусну неділю, який точно вийде у всіх
16 березня 2024, 10:35Читать новость на русском
Джерело:Kwestia smaku
Неможливо собі уявити Масну неділю без улюблених налисників. Найчастіше їх подають із сиром, проте ви можете додати й іншу начинку.
Для того, щоб вони вийшли особливо ніжними, додайте у тісто газовану воду. Млинці, приготовані таким чином, виходять ніжнішими. Якщо є час, тісто можна приготувати за пів години до приготування, щоб воно відпочило.
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Рецепт млинців
- Час:30 хвилин
- Порцій: 4
– 1 склянка пшеничного борошна;
– 2 яйця;
– 1 стакан молока
– 3/4 склянки води (бажано газованої);
– дрібка солі;
– 3 столові ложки вершкового масла або рослинної олії.
Приготування:
- Борошно висипте в миску, додайте яйця, молоко, воду і сіль. Перемішайте до однорідності.
- Додайте розтоплене вершкове масло або рослинну олію і перемішайте Смажте млинці на добре розігрітій сковороді з тонким дном.