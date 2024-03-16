Незмінна класика: рецепт налисників на Сиропусну неділю, який точно вийде у всіх

Неможливо собі уявити Масну неділю без улюблених налисників. Найчастіше їх подають із сиром, проте ви можете додати й іншу начинку.

Для того, щоб вони вийшли особливо ніжними, додайте у тісто газовану воду. Млинці, приготовані таким чином, виходять ніжнішими. Якщо є час, тісто можна приготувати за пів години до приготування, щоб воно відпочило.

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Рецепт млинців

Час :30 хвилин

:30 хвилин Порцій: 4

– 1 склянка пшеничного борошна;– 2 яйця;– 1 стакан молока– 3/4 склянки води (бажано газованої);– дрібка солі;– 3 столові ложки вершкового масла або рослинної олії.

Приготування:

Борошно висипте в миску, додайте яйця, молоко, воду і сіль. Перемішайте до однорідності. Додайте розтоплене вершкове масло або рослинну олію і перемішайте Смажте млинці на добре розігрітій сковороді з тонким дном.

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