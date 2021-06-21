Солодкий пікнік: як приготувати ніжний маршмелоу на вогні

21 червня 2021 , 15:25
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Джерело:

24 канал

Вихідні – чудова нагода зібратись всією родиною або у дружньому колі на пікнік та приготувати смачні страви та десерт. Маршмелоу – чудова ідея для солодкої страви. Як правильно — читайте у матеріалі.

Якщо ви збираєтеся на пікнік, не забудьте про десерт. Маршмелоу можна купити у магазині. Солодкий, тягучий маршмелоу з золотою скоринкою сподобається всім.

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Для того, щоб правильно смажити маршмелоу, потрібно дотримуватись таких правил:

  • обирайте не зефір, а пастилу;
  • використовуйте дерев'яні шпажки для шашликів або тонкі металеві шампури з дерев'яною ручкою, щоб під час приготування не обпектися;
  • смажте не більше 2 хвилин до карамельного кольору;
  • готуйте над верхнім полум'ям.

Маршмелоу на вогні/ Фото Unsplash

Маршмелоу — це кондитерський виріб, який готують з цукру або кукурудзяного сиропу, з додаванням води, желатину збитих у густу піну. Іноді додають яйця.

Назва походить від англійської рослини – алтеї лікарської – marshmallow plant. Перші солодкі маршмелоу готували зі шматочків кореня з додаванням меду та варили до затвердіння, а потім використовували для лікування хвороб горла.

Перша згадка солодощів була знайдена у Давньому Єгипті. У ХIХ столітті у Франції кондитери у рецепт додали яєчний білок та трояндову воду – назвали — кремовий зефір (Pâte de guimauve). 1896 року знайдено рецепт маршмелоу в американській книжці рецептів – Fannie Farmer's Boston School Cook Book. 

Маршмелоу додають до кави, какао, у запечені фрукти, а також у морозиво та у сендвіч з печива.

Маршмелоу/ Фото Unsplash

Як приготувати маршмелоу на вогні

  • Час:  2 хвилини
  • Порції: 4 – 8
  • Калорійність на 100 грамів: 319 ккал
Інгредієнти:
– маршмелоу;
– дерев'яні шпажки.
  1. Для приготування маршмелоу заздалегідь розпаліть багаття – за годину.
  2. Пастилу наколюйте по одній на дерев'яну шпажку. Обсмажте протягом 2 хвилин з двох сторін, постійно перевертаючи, готуйте до золотого кольору.
  3. Викладіть на тарілку гарячий маршмелоу, залиште для охолодження. Смачного!
Автор: Євгенія Тугушева