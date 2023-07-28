Цього рецепта у вас ще точно немає: мариновані огірки з куркумою
28 липня 2023, 18:30Читать новость на русском
Джерело:Smaker
Чудові огірочки з пікантним смаком – саме те, що потрібно мати у своїй коморі. Візьміть на озброєння простий рецепт з доступних інгредієнтів.
Хрумкі огірочки з куркумою на зиму сподобаються усім. Від пряного аромату потечуть слинки і запаморочиться голова, тож будьте готові заготувати їх із запасом.
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Рецепт маринованих огірків з куркумою
- Час: 60 хвилин
- Порцій: 6 осіб
Приклад того, як потрібно нарізати овочі / Фото Smaker
– 5 кілограмів огірків;
– 3 перці;
– 5 цибулин;
– 1 часник;
– 3 моркви;
– 2 столові ложки солі;
– 1 склянка оцету;
– 1 склянку цукру;
– 1 склянка води;
– 1 склянка олії;
– 1 ложка куркуми;
– 1 ложка гірчиці;
– кілька лаврових листків;
– кілька зерен запашного перцю;
– кілька горошин чорного перцю.
Приготування:
- Вимиті огірки з шкіркою наріжте кружальцями, так само очищені моркву і цибулю.
- Перець промийте та очистіть від насіння, наріжте соломкою. Часник посічіть ножем.
- Висипте всі овочі у миску та додайте спеції, сіль, олію, оцет і цукор.
- Все ретельно перемішайте та залиште на кілька годин, можна на ніч.
- Коли салат настоїться, скільки потрібно, викладіть його разом з соком в банки.
- Помістіть банки у каструлю з водою та пастеризуйте 20 хвилин з моменту закипання води.
- Дістаньте банки з води та переверніть догори дном, дайте охолонути.