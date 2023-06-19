Найсмачніші оладки з кабачків – простий рецепт за лічені хвилини

19 червня 2023, 19:24
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Джерело:

Володимир Ярославський

У сезон кабачків, обов'язково спробуйте приготувати ці оладки за рецептом шеф-кухаря. Ви будете приємно здивовані результатом.

Закортіло кабачкових оладків? У нас є перевірений рецепт страви, яка вийде з першого разу. Обов'язково подавайте їх зі сметаною, або домашнім соусом на основі грецького йогурту.

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Особливістю цього рецепту є саме нарізка овочів. Шеф-кухар не використовував тертку, а нарізав кабачки за допомогою ножа. Так овочі тримають свою структуру та смакують наче з ресторану.

Рецепт кабачкових оладок

  • Час: 45 хвилин
  • Порції: 2
Інгредієнти:
 – 220 грамів кабачків чи цукіні;
 – 1 велике яйце;
 – половина ріпчастої цибулі
 – свіжа зелень;
 – 2 столові ложки борошна;
 – сіль;
 – чорний мелений перець;
 – олія.

Приготування:

  • Кабачок та цибулю дрібно нарізаємо, додаємо нарізну зелень, яйце, борошно, трішки солі та перець.
  • Перемішуємо суміш і обсмажуємо на сковорідці з олією на середньому вогні.
  • ️Якщо будете брати молодий кабачок і смажити багато: можна кабачок спочатку посолити, дати постояти хвилин 10 – 15, злити отриману "воду" і потім вже додавати зелень, яйця та борошно.

Смачного!

До кабачкових оладок відмінно пасуватимуть соуси: дзадзикі, домашня сметана з часником, грецький йогурт, суміш кетчупу та майонезу.

Автор: Богданна Рибак