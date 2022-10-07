Омлет, як в дитячому садку: рецепт за лічені хвилини в духовці

Яку страву ви щоразу їли в садку, наче вперше? Мабуть, як і в нас, це був яєчний омлет. Такий пухкий, ніжний та неймовірно смачний!

Приготуйте таку страву на сніданок і ви 100 відсотково згадаєте смак дитинства. За бажанням до страви можна додавати нарізані ковбаски або сосиски, різноманітні овочі, або готувати соло.

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У цьому рецепті є один нюанс, обов'язково дотримуйтеся технології приготування страви – не слід сильно збовтувати яйця, щоб вони не опустилися після запікання.

Рецепт яєчного омлету

Час: 45 хвилин

45 хвилин Порції: 2 – 3

– 6 сирих курячих яєць (кімнатної температури);– 300 мілілітрів молока (кімнатної температури);– сіль;– вершкове масло для змазування форми.

Приготування:️

Приготувати можна практично на будь-яку кількість яєць. Є тільки одне золоте правило: на 1 яйце – 50 мілілітрів молока. Бажано, щоб молоко і яйця були кімнатної температури.

Додаємо до яєць тепле молоко, сіль і збовтуємо вінчиком. Треба тільки збовтати, не збивати.️

Жаротривку форму для запікання змазуємо вершковим маслом.

️Виливаємо майбутній омлет у форму.

️Запікаємо в попередньо розігрітій духовці при 180 градусах 40 – 45 хвилин.

Смачного!