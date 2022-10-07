Омлет, як в дитячому садку: рецепт за лічені хвилини в духовці
7 жовтня 2022 , 13:52Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Смачні домашні рецепти
Яку страву ви щоразу їли в садку, наче вперше? Мабуть, як і в нас, це був яєчний омлет. Такий пухкий, ніжний та неймовірно смачний!
Приготуйте таку страву на сніданок і ви 100 відсотково згадаєте смак дитинства. За бажанням до страви можна додавати нарізані ковбаски або сосиски, різноманітні овочі, або готувати соло.
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У цьому рецепті є один нюанс, обов'язково дотримуйтеся технології приготування страви – не слід сильно збовтувати яйця, щоб вони не опустилися після запікання.
Рецепт яєчного омлету
- Час: 45 хвилин
- Порції: 2 – 3
– 6 сирих курячих яєць (кімнатної температури);
– 300 мілілітрів молока (кімнатної температури);
– сіль;
– вершкове масло для змазування форми.
Приготування:️
- Приготувати можна практично на будь-яку кількість яєць. Є тільки одне золоте правило: на 1 яйце – 50 мілілітрів молока. Бажано, щоб молоко і яйця були кімнатної температури.
- Додаємо до яєць тепле молоко, сіль і збовтуємо вінчиком. Треба тільки збовтати, не збивати.️
- Жаротривку форму для запікання змазуємо вершковим маслом.
- ️Виливаємо майбутній омлет у форму.
- ️Запікаємо в попередньо розігрітій духовці при 180 градусах 40 – 45 хвилин.
Смачного!