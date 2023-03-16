Ви такого ще не куштували: закуска з яйцем у вершковому желе
16 березня 2023, 11:45Читать новость на русском
Джерело:przyslij przepis
Оригінальні закуски повинні бути в арсеналі кожної господині. Яйце у вершковому желе – це те, що точно вразить ваших гостей.
Закуски – це особливий вид кулінарного мистецтва. Вони повинні вражати не лише смаком та виглядом, а й оригінальністю.
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Яйце у вершковому заливному точно здивує ваших гостей та змусить просити про рецепт.
Рецепт вершкового заливного з яйцем
Час: 2,5 години
Порцій: 5
– 200 грамів суміші заморожених овочів: горошок, кукурудза, морква;
– 100 грамів шинки;
– 5 яєць;
– 2 столові ложки майонезу;
– 5 чайних ложок желатину;
– 30 мілілітрів вершків 30%;
– сіль та перець до смаку;
– 150 мілілітрів води.
Приготування:
- Овочі залийте 150 мілілітрами води та варіть до м’якості.
- У бульйоні, що залишився, розчиніть желатин.
- Остудіть, додайте майонез і вершки. Приправте сіллю і перцем.
- Яйця зваріть на круто, остудіть та очистіть.
- Шинку наріжте кубиками.
- З’єднайте овочі з шинкою і вершковим соусом.
- Вилийте частину маси на дно форми, розкладіть яйця посередині. Знову залийте частиною вершкової маси з овочами і залиште до повного вистигання.
Смачного!