Як приготувати оякодон – японський омлет з рисом та куркою

16 вересня 2021 , 20:22
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Джерело:

Їжа

Оякодон можна готувати не тільки на сніданок, а й на обід чи вечерю. Рецепт японського омлету точно сподобається вашим рідним.

Оякодон – різновид японської страви донбурі, яка являє собою глибоку тарілку з рисом, наповнену різними інгредієнтами.

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Якщо вірити джерелам, оякодон вперше приготували в Осаці 1900 роки. Кухар додав до рису шматочки курки з цибулею та рясно полив яйцем.

Готувати цю страву можна не тільки з куркою, а ще й з яловичиною, або іншим м'ясом. Проте з куркою оякодон смакує найкраще.

Рецепт оякодону – японського омлету

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 2


Японський омлет / Фото Мashed

Інгредієнти:
 – 1 шт. ріпчастої цибулі;
 – 300 г курячого філе;
 – 150 г рису;
 – 3 шт. курячих яєць;
 – 6 ст. л. соєвого соусу;
 – 2 ст. л. цукру;
 – 20 г зеленої цибулі.

Приготування:

  1. Ретельно почистіть ріпчасту цибулю від лушпиння та наріжте її півкільцями.
  1. Розігрійте сковорідку та вилийте на неї соєвий соус.


Приготування страви / Фото Їжа

  1. Коли соєвий соус почне кипіти, додайте нарізану цибулю та посипте зверху цукром. Карамелізуйте цибулю протягом 2 – 3 хвилин помішуючи.
  1. Наріжте куряче філе невеликими шматочками та відправте на сковорідку. Обсмажте м'ясо з обох сторін.


Приготування страви / Фото Їжа

  1. В окремій мисці збийте виделкою яйця.


Приготування страви / Фото Їжа

  1. Вилийте яйця на сковорідку та накрийте кришкою. Готуйте омлет 3 – 4 хвилини не помішуючи.


Приготування страви / Фото Їжа

  1. Дрібно наріжте зелену цибулю.
  1. Заздалегідь відваріть рис до готовності.


Приготування страви / Фото Їжа

  1. Викладіть рис на тарілку. Зверху обережно додайте омлет та посипте зеленою цибулею.
  1. Подавайте страву гарячою. Смачного!
Автор: Богданна Рибак