Як приготувати оякодон – японський омлет з рисом та куркою
Джерело:Їжа
Оякодон можна готувати не тільки на сніданок, а й на обід чи вечерю. Рецепт японського омлету точно сподобається вашим рідним.
Оякодон – різновид японської страви донбурі, яка являє собою глибоку тарілку з рисом, наповнену різними інгредієнтами.
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Якщо вірити джерелам, оякодон вперше приготували в Осаці 1900 роки. Кухар додав до рису шматочки курки з цибулею та рясно полив яйцем.
Готувати цю страву можна не тільки з куркою, а ще й з яловичиною, або іншим м'ясом. Проте з куркою оякодон смакує найкраще.
Рецепт оякодону – японського омлету
- Час: 30 хвилин
- Порції: 2
Японський омлет / Фото Мashed
– 1 шт. ріпчастої цибулі;
– 300 г курячого філе;
– 150 г рису;
– 3 шт. курячих яєць;
– 6 ст. л. соєвого соусу;
– 2 ст. л. цукру;
– 20 г зеленої цибулі.
Приготування:
- Ретельно почистіть ріпчасту цибулю від лушпиння та наріжте її півкільцями.
- Розігрійте сковорідку та вилийте на неї соєвий соус.
Приготування страви / Фото Їжа
- Коли соєвий соус почне кипіти, додайте нарізану цибулю та посипте зверху цукром. Карамелізуйте цибулю протягом 2 – 3 хвилин помішуючи.
- Наріжте куряче філе невеликими шматочками та відправте на сковорідку. Обсмажте м'ясо з обох сторін.
Приготування страви / Фото Їжа
- В окремій мисці збийте виделкою яйця.
Приготування страви / Фото Їжа
- Вилийте яйця на сковорідку та накрийте кришкою. Готуйте омлет 3 – 4 хвилини не помішуючи.
Приготування страви / Фото Їжа
- Дрібно наріжте зелену цибулю.
- Заздалегідь відваріть рис до готовності.
Приготування страви / Фото Їжа
- Викладіть рис на тарілку. Зверху обережно додайте омлет та посипте зеленою цибулею.
- Подавайте страву гарячою. Смачного!