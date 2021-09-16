Як приготувати оякодон – японський омлет з рисом та куркою

Оякодон можна готувати не тільки на сніданок, а й на обід чи вечерю. Рецепт японського омлету точно сподобається вашим рідним.

Оякодон – різновид японської страви донбурі, яка являє собою глибоку тарілку з рисом, наповнену різними інгредієнтами.

Читайте також Нещодавно завершився фестиваль "InRestFest'2021" за підтримки ТМ "KURATOR": чим він запам'ятався

Якщо вірити джерелам, оякодон вперше приготували в Осаці 1900 роки. Кухар додав до рису шматочки курки з цибулею та рясно полив яйцем.

Готувати цю страву можна не тільки з куркою, а ще й з яловичиною, або іншим м'ясом. Проте з куркою оякодон смакує найкраще.

Рецепт оякодону – японського омлету

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 2



Японський омлет / Фото Мashed

– 1 шт. ріпчастої цибулі;– 300 г курячого філе;– 150 г рису;– 3 шт. курячих яєць;– 6 ст. л. соєвого соусу;– 2 ст. л. цукру;– 20 г зеленої цибулі.

Приготування:

Ретельно почистіть ріпчасту цибулю від лушпиння та наріжте її півкільцями.

Розігрійте сковорідку та вилийте на неї соєвий соус.



Приготування страви / Фото Їжа

Коли соєвий соус почне кипіти, додайте нарізану цибулю та посипте зверху цукром. Карамелізуйте цибулю протягом 2 – 3 хвилин помішуючи.

Наріжте куряче філе невеликими шматочками та відправте на сковорідку. Обсмажте м'ясо з обох сторін.



Приготування страви / Фото Їжа

В окремій мисці збийте виделкою яйця.



Приготування страви / Фото Їжа

Вилийте яйця на сковорідку та накрийте кришкою. Готуйте омлет 3 – 4 хвилини не помішуючи.



Приготування страви / Фото Їжа

Дрібно наріжте зелену цибулю.

Заздалегідь відваріть рис до готовності.



Приготування страви / Фото Їжа

Викладіть рис на тарілку. Зверху обережно додайте омлет та посипте зеленою цибулею.