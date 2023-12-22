Перевірений рецепт: як приготувати справжні різдвяні пампухи
22 грудня 2023, 10:58Читать новость на русском
Джерело:"РБК-Україна"
Традиційно українські господині печуть на Різдво пампухи. Спробуйте цьогоріч зробити їх за старовинним рецептом від легендарної кулінарки Дарії Цвєк.
За цим переписом пампухи вийдуть пишними та м'якими. Ви можете начинити їх улюбленим варенням.
Варто спробувати Смачно і не банально: добірка оригінальних страв з курячими слайсами РябChick
Різдвяні пампухи
- Час: 2 години
- Порцій: 20
– 1 кілограм борошна;
– 8 жовтків;
– 100 грамів розтопленого масла;
– 100 грамів цукру;
– 500 мілілітрів молока;
– 100 грамів свіжих дріжджів;
– 1 столова ложка горілки або коньяку.
Приготування:
- У тепле молоко додайте дріжджі, 1 столову ложку цукру та 2 столові ложки борошна. Поставте опару в тепле місце, щоб вона підійшла.
- Тим часом яйця розітріть з цукром. Далі вилийте їх в опару, додайте розтоплене масло. Поступово досипаючи борошно, замісіть тісто до появи пухирців.
- Залиште тісто в теплому місці. Коли воно вдвічі збільшиться в об'ємі, розкачайте його та виріжте кола. Для цього можна використати склянку.
- У центр кожного кола викладіть начинку з трояндового чи будь-якого іншого густого варення та добре заліпіть краї. Викладайте пампухи на присипану борошном поверхню та залиште, щоб вони підійшли.
- Розігрійте олію у глибокій пательні та обсмажте пампухи. Дарія Цвєк радила класти їх верхньою стороною, злегка притискаючи, щоб вийшло повітря.