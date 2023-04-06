Паска "квітка" з кисломолочним сиром: давній рецепт від прабабусі

Щороку на Великдень ми готуємо паску, аби вона стала головною на святковому столі та символізувала Воскресіння Христове.

Найбільше господині хвилюються за паску, аби вона випеклася, добре піднялася та була смачною. У кожної точно є свій перевірений рецепт, але ж і експериментувати інколи хочеться.

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Нам відомі різні Великодні пасочки: традиційна дріжджова, сирна, коломба (голубка), панетоне, хоч в Італії її готують виключно на Різдво, та крафіни. Ми дібрали рецепт паски, за яким її випікали ще наші бабусі та прабабусі. Її особливість у формі та смаку – вона з кисломолочним сиром.

Паска з кисломолочним сиром – рецепт

Час: 8 годин

8 годин Порції: 1

Інгредієнти:

– 100 грамів теплого молока;

– 1 чайна ложка дріжджів;

– 2 яйця;

– 50 грамів цукру;

– 70 грамів йогурту або сметани;

– 400 грамів борошна;

– 60 грамів вершкового масла.

Приготування:

Дріжджі розмішуємо з молоком до повного розчинення.

Яйця збиваємо з цукром, додаємо сметану та молоко з дріжджами.

Вмішуємо борошно, а вкінці вершкове масло.

Залишаємо тісто підійматися на 1 – 2 години в теплому місці.

Обираємо дві маленькі або одну велику форму і викладаємо все (дивись відео).

Інгредієнти для начинки:

– 400 грамів кисломолочного сиру;

– 2 столові ложки сметани чи йогурту;

– 2 столові ложки цукру;

– ванільний цукор;

– яйце;

– 1 чайна ложка борошна.

Приготування:

З'єднуємо всі інгредієнти разом, начинку можна зробити солену.

Викладаємо начинку на тісто і залишаємо підійматися в теплому місці.

Змащуємо тісто та начинку яйцем з молоком.

Випікаємо при 180 градусах 40 – 50 хвилин, час залежить від розмірів.

Охолоджуємо паску та подаємо до столу.

Смачного!