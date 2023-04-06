Паска "квітка" з кисломолочним сиром: давній рецепт від прабабусі
6 квітня 2023, 12:14Читать новость на русском
Джерело:Готуємо з Юлією
Щороку на Великдень ми готуємо паску, аби вона стала головною на святковому столі та символізувала Воскресіння Христове.
Найбільше господині хвилюються за паску, аби вона випеклася, добре піднялася та була смачною. У кожної точно є свій перевірений рецепт, але ж і експериментувати інколи хочеться.
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Нам відомі різні Великодні пасочки: традиційна дріжджова, сирна, коломба (голубка), панетоне, хоч в Італії її готують виключно на Різдво, та крафіни. Ми дібрали рецепт паски, за яким її випікали ще наші бабусі та прабабусі. Її особливість у формі та смаку – вона з кисломолочним сиром.
Паска з кисломолочним сиром – рецепт
- Час: 8 годин
- Порції: 1
Приготування:
- Дріжджі розмішуємо з молоком до повного розчинення.
- Яйця збиваємо з цукром, додаємо сметану та молоко з дріжджами.
- Вмішуємо борошно, а вкінці вершкове масло.
- Залишаємо тісто підійматися на 1 – 2 години в теплому місці.
- Обираємо дві маленькі або одну велику форму і викладаємо все (дивись відео).
Приготування:
- З'єднуємо всі інгредієнти разом, начинку можна зробити солену.
- Викладаємо начинку на тісто і залишаємо підійматися в теплому місці.
- Змащуємо тісто та начинку яйцем з молоком.
- Випікаємо при 180 градусах 40 – 50 хвилин, час залежить від розмірів.
- Охолоджуємо паску та подаємо до столу.
Смачного!