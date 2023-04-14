Рецепт паски панетоне – перевірений варіант від кондитерки
14 квітня 2023, 13:11Читать новость на русском
Джерело:Валентина Саєнко
Хочете спробувати цього Великодня спекти оригінальну, нову пасочку? У нас є рецепт пухкого панетоне, який точно вийде з першого разу.
Панетоне – пухка випічка, яку зазвичай готують в Італії на зимові свята, але в Україні часто готують його саме на Великодні свята.
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Основним з правил успішного панетоне є сильне борошно (борошно у якого % білка понад 10, краще брати 13 – 14%) і гарні свіжі живі дріжджі.
Начинкою для панетоне можуть бути як звичайні родзинки, так і різноманітні шоколадні дропси чи карамель.
Рецепт панетоне
- Час: 16 – 18 годин
- Порції: 2 – 3
Приготування:
- Для опари змішуємо дріжджі з ложкою цукру з загальної маси і з ложкою борошна. Додаємо тепле молоко. Гарно перемішуємо і чекаємо 15 хвилин. Дріжджі добре набухнуть за цей період.
- Далі змішуємо всі сухі інгредієнти. І окремо всі вологі (решту молока, жовтки та мед). Змішуємо в міксері все до разом. Поки тісто перемішується, частинами починаємо додавати м’яке вершкове масло. Тісто має стати еластичне і майже не липнути до рук. Вимішувати треба довго, 5 – 7 хвилин.
- Після цього накриваємо його і залишаємо від 4 годин до 10.
- Зранку знову в міксері перемішуємо тісто. Воно зменшиться в об’ємі, але це нормально. Вимішуємо хвилин 10. Має з’явитися глютенове вікно. Тобто тісто має добре тягнутися і перші секунди не рватися. Далі додаємо шоколад. І вимішуємо до однорідності.
- Розкладаємо наші панетоне по формах. Заповнюємо приблизно на 1/3 і даємо розстоятися.
- Для макаронажу змішуємо білок з цукром, збиваємо міксером до утворення піни. Далі додаємо борошно і мигдалеве борошно. Маса має бути густою.
- Після того як панетоне підійшли – зверху змащуємо їх макаронажем, посипаємо горішками і щедро пудрою.
- Запікаємо при 180 градусах приблизно 20 – 25 хвилин. Перевіряємо шпажкою.
- Панетоне виходять дуже ніжними, повітряними, тому дайте їм охолонути.
Смачного!