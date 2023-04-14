Рецепт паски панетоне – перевірений варіант від кондитерки

Хочете спробувати цього Великодня спекти оригінальну, нову пасочку? У нас є рецепт пухкого панетоне, який точно вийде з першого разу.

Панетоне – пухка випічка, яку зазвичай готують в Італії на зимові свята, але в Україні часто готують його саме на Великодні свята.

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Основним з правил успішного панетоне є сильне борошно (борошно у якого % білка понад 10, краще брати 13 – 14%) і гарні свіжі живі дріжджі.

Начинкою для панетоне можуть бути як звичайні родзинки, так і різноманітні шоколадні дропси чи карамель.

Рецепт панетоне

Час: 16 – 18 годин

16 – 18 годин Порції: 2 – 3

Інгредієнти:

– 450 грамів борошна;

– 150 грамів жовтків;

– 150 грамів цукру;

– 25 грамів пресованих дріжджів;

– 200 грамів теплого молока;

– 30 грамів меду;

– 150 грамів м'якого масла;

– 200 грамів шоколаду;

– ванільний цукор.

Для декору макаронаж:

_ 50 грамів білка;

– 50 грамів мигдалевого борошна;

– 20 грамів цукру;

– 20 грамів борошна;

– мигдаль та цукрова пудра.

Приготування:

Для опари змішуємо дріжджі з ложкою цукру з загальної маси і з ложкою борошна. Додаємо тепле молоко. Гарно перемішуємо і чекаємо 15 хвилин. Дріжджі добре набухнуть за цей період.

Далі змішуємо всі сухі інгредієнти. І окремо всі вологі (решту молока, жовтки та мед). Змішуємо в міксері все до разом. Поки тісто перемішується, частинами починаємо додавати м’яке вершкове масло. Тісто має стати еластичне і майже не липнути до рук. Вимішувати треба довго, 5 – 7 хвилин.

Після цього накриваємо його і залишаємо від 4 годин до 10.

Зранку знову в міксері перемішуємо тісто. Воно зменшиться в об’ємі, але це нормально. Вимішуємо хвилин 10. Має з’явитися глютенове вікно. Тобто тісто має добре тягнутися і перші секунди не рватися. Далі додаємо шоколад. І вимішуємо до однорідності.

Розкладаємо наші панетоне по формах. Заповнюємо приблизно на 1/3 і даємо розстоятися.

Важливо! Тісто не має підходити до самого верху, воно ще сильно виросте при запіканні.

Для макаронажу змішуємо білок з цукром, збиваємо міксером до утворення піни. Далі додаємо борошно і мигдалеве борошно. Маса має бути густою.

Після того як панетоне підійшли – зверху змащуємо їх макаронажем, посипаємо горішками і щедро пудрою.

Запікаємо при 180 градусах приблизно 20 – 25 хвилин. Перевіряємо шпажкою.

Панетоне виходять дуже ніжними, повітряними, тому дайте їм охолонути.

Смачного!